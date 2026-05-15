/ठाणे हादरलं! बेपत्ता तरुणाचा शोध घेताना धक्कादायक उलगडा; अरबाज आणि महजबीन यांच्या लोकेशनमुळे सत्य उघड

उत्तर प्रदेशातील गाजलेल्या मेरठ ड्रम हत्याकांडासारखीच एक थरारक आणि धक्कादायक घटना ठाण्यातील मुंब्रा परिसरात उघडकीस आली आहे. प्रेयसीनंच आपल्या पती आणि भावाच्या मदतीनं प्रियकराची हत्या करून मृतदेह ड्रममध्ये भरत त्याची विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती समोर आली आहे.
ड्रम हत्याकांडानं महाराष्ट्र हादरला आहे. मुंब्रा इथं प्रेयसीनं पती आणि भावासोबत मिळून प्रियकराची हत्या केली आहे. मुंब्रा परिसरातील बेपत्ता युवकाची त्याच्या प्रेयसीनं पती, भाऊ आणि मित्राच्या मदतीनं हत्या करून मृतदेह ड्रममध्ये भरून फेकल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी प्रेयसी आणि तिच्या भावाला अटक केली आहे तर, पती आणि मित्र फरार झाले आहेत.
मुंब्रा परिसरात राहणारा अरबाज मकसूद अली खान हा 3 एप्रिल 2026 रोजी घरातून बाहेर पडला होता. दादर इथं पैसे घेण्यासाठी जात असल्याचं सांगून तो घरातून निघाला. मात्र त्यानंतर तो परतलाच नाही. बराच वेळ संपर्क न झाल्यानं कुटुंबीयांनी शोधाशोध सुरू केली. मात्र काहीच माहिती न मिळाल्यानं अखेर मुंब्रा पोलीस ठाण्यात बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली.
प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेता पोलिसांनी तातडीनं तपासाची सूत्रं हलवली. अरबाजच्या मोबाईल कॉल डिटेल्स आणि लोकेशनचा तपास करण्यात आला. या तपासादरम्यान अरबाज आणि त्याची प्रेयसी महजबीन यांचं शेवटचं लोकेशन पालघर जिल्ह्यातील बोईसर परिसरात आढळून आलं. त्यानंतर पोलिसांचा संशय अधिक बळावला. पोलिसांनी महजबीनला ताब्यात घेत चौकशी केली असता धक्कादायक माहिती समोर आली. महजबीन हिनं आपल्या पती आणि भावाच्या मदतीनं अरबाजची हत्या केल्याची कबुली दिली. प्राथमिक तपासात फिरौतीच्या पैशांवरून दोघांमध्ये वाद झाल्याचं समोर आलं असून त्यातूनच ही हत्या करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
हत्या केल्यानंतर आरोपींनी पुरावे नष्ट करण्यासाठी मृतदेह ड्रममध्ये भरून त्याची विल्हेवाट लावण्याचाही प्रयत्न केला. मात्र पोलिसांच्या तपासामुळे संपूर्ण कट उघडकीस आला. या घटनेमुळे मुंब्रा परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. सध्या पोलिसांनी महजबीनसह तिच्या पती आणि भावाला ताब्यात घेत पुढील तपास सुरू केला आहे. या प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचाही तपास पोलीस करत आहेत.
प्रेमसंबंध, पैशांचा वाद आणि त्यातून घडलेली थरारक हत्या…मेरठनंतर आता ठाण्यात उघडकीस आलेल्या या ड्रम हत्याकांडानं पुन्हा एकदा ठाणे हादरलंय.