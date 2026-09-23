'लालबागचा राजा'च्या चरणी भक्ताची अनोखी इच्छा, नवस पूर्ण झाल्यास तीन कोटी...; चिठ्ठी सोशल मीडियावर व्हायरल

मुंबईच्या गणेशोत्सवात खरे आकर्षण आणि श्रद्धास्थान लालबागचा राजा. राजाच्या दर्शनासाठी दररोज लाखो भक्त गर्दी करतात. नवसाला पावणारा लालबागचा राजा अशी बाप्पाची ख्याती आहे. नवस फेडताना भाविकांकडून बाप्पाला भरभरून दान देण्यात येते. एका भाविकाने लालबागचा राजाच्या चरणी एक चिठ्ठी लिहित आपली इच्छा व्यक्त केली आहे. ही चिठ्ठी सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे.
लालबागचा राजा नवसाला पावतो अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. त्यामुळं लाखो भाविक राजाच्या चरणी आपली इच्छा सांगतात. एका भक्ताने थेट चिठ्ठीत आपली इच्छा सांगत ती राजाच्या चरणी अर्पण केली आहे. या चिठ्ठीत त्याने म्हटलंय की, माझ्या आईने नवस केला म्हणून मी तुझ्या दरबारात आलो. मला मोठा इंडियन क्रिकेटर बनव. तु मला इंडियन क्रिकेटर केलंस, तर मी 3 कोटी गरिबांना मदत करेन, असा मजकूर या चिठ्ठीत लिहिला आहे.
एका इन्स्टाग्राम अकाउंटवरुन या चिठ्ठीचा व्हिडिओ पोस्ट करण्यात आला आहे. या व्हिडिओनुसार लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी रांगेत उभं असताना चिठ्ठी सापडली. त्या चिठ्ठीत भक्ताने ही इच्छा लिहून ठेवली होती. तसंच, या व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये म्हटलं आहे की, ज्याची इच्छा आहे ती मी गणपती बाप्पाच्या चरणी अर्पण करत आहे. आता तुमची इच्छा पूर्ण होण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही, असं कॅप्शन देण्यात आलं आहे.
देशाच्या सीमेचं रक्षण करताना वीरगती मिळालेल्या, महाराष्ट्रातील 10 शहिद जवानांच्या कुटुंबियांना लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाकडून प्रत्येकी 1 लाख रुपयांचा धनादेश आणि शौर्य सन्मान चिन्ह प्रदान करण्यात आलं. यावेळी व्यासपीठावर सिने अभिनेते अंकुश चौधरी, शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत, आमदार अजय चौधरी आणि लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.