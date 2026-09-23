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'लालबागचा राजा'च्या चरणी भक्ताची अनोखी इच्छा, नवस पूर्ण झाल्यास तीन कोटी...; चिठ्ठी सोशल मीडियावर व्हायरल

लालबागच्या राजाच्या चरणी भक्तांनी अनेक इच्छा सांगितल्या आहेत. त्यातीलच एक पत्र मात्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 23, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 08:06 AM IST
'लालबागचा राजा'च्या चरणी भक्ताची अनोखी इच्छा, नवस पूर्ण झाल्यास तीन कोटी...; चिठ्ठी सोशल मीडियावर व्हायरल
Image Credit: A handwritten note at Lalbaugcha Raja

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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