अकोल्यात थरारक घटना! भररस्त्यात पत्नीची निर्घृण हत्या; परिसरात भीतीचे वातावरण

नातं जपण्यासाठी शब्द असणे गरजेचे आहे पण जेव्हा नात्यात संवाद संपतो, तेव्हा रागाचं रूपांतर थेट रक्तपातात होतो. अकोल्यात पती-पत्नीच्या वादाने असंच एक भीषण वळण घेतलं. भररस्त्यात पतीने पत्नीवर चाकूने सपासप वार करत तिची हत्या केली. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसर हादरून गेला आहे.
अकोल्यामधील एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे, अकोल्यात पती-पत्नीच्या वादाने एक भीषण वळण आले आहे. भररस्त्यात पतीने पत्नीवर चाकूने सपासप वार करत तिची हत्या केली. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसर हादरून गेलाय.अकोला शहरातील डाबकी रोड पोलीस स्टेशन हद्दीतल्या गजानन नगर परिसरात ही धक्कादायक घटना घडली. मंदा दीपक गुडदे असं मृत महिलेचं नाव आहे, तर दीपक गुडदे असं आरोपी पतीचं नाव आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार पती-पत्नीमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून घरगुती कारणांवरून सतत वाद सुरू होते. घरात वारंवार होणाऱ्या भांडणामुळे वातावरण तणावपूर्ण झालं होतं. पहाटेच्या सुमारास दोघांमध्ये पुन्हा जोरदार वाद झाला, या वादानंतर मंदा गुडदे या दूध आणण्यासाठी घराबाहेर पडल्या. मात्र रागाच्या भरात असलेल्या दीपक गुडदे याने पत्नीचा पाठलाग सुरू केला. गजानन नगर परिसरात भररस्त्यात त्याने मंदा यांना गाठलं आणि कोणताही विचार न करता चाकूने हल्ला चढवला. अचानक झालेल्या या हल्ल्यामुळे परिसरात एकच गोंधळ उडाला.
रस्त्यावर नागरिकांची गर्दी जमली, मंदा गुडदे रक्ताच्या थारोळ्यात खाली कोसळल्या. गंभीर जखमी झालेल्या मंदा यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला, घटनेची माहिती मिळताच डाबकी रोड पोलीस तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला, तसंच आरोपी दीपक गुडदे याला ताब्यात घेत अटक करण्यात आलीय. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून पुढील तपास पोलीस करत आहेत. क्षणिक राग आणि एका नात्याचा दुर्दैवी अंत झाला आहे. घरगुती वादाचं रूपांतर थेट हत्येत झाल्याने अकोला हादरलंय.
एका महिलेचा जीव गेला तर एका कुटुंबाचं आयुष्य कायमचं उद्ध्वस्त झालं. रागाच्या भरात घेतलेला एक निर्णय अनेकांच्या आयुष्यावर वेदनेची खोल जखम झाली आहे. जखमी महिला मंदा दीपक गुडदे यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी आरोपी पती दीपक दगडु गुडदे हा बुलढाण्याचा राहणारा होता, त्याचे वय 50 वर्ष होते. पोलिस या प्रकरणाचा तपास करत आहे, कलम १०३ (१) भा.न्या.स. प्रमाणे गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली आहे. पुढील तपास स.पो.नि अभिषेक अंधारे करीत आहेत. या प्रकरणामध्ये असेही समोर आले आहे की, बनावट कागदपत्रांद्वारे फसवणूक देखील करण्यात आली आहे, त्यानंतर आता आरोपीला शिक्षा व दंड ठोठावण्यात आला आहे.