पंढरपूर हत्येने हादरलं! पतीने संशयातून केली पत्नीची हत्या, दृश्यम स्टाइल प्लॅन फसला

Pandhapur Murder: अनैतिक संबंधाच्या संशयातून नव-यानं बायकोची हत्या केलीय. पंढरपूरमध्ये ही धक्कादायक प्रकार घडलाय. पत्नीची हत्या करून दृश्यम सिनेमाच्या स्टाईलनं मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न केला केला...संशयाचं भूत डोक्यात शिरल्यानं एक संसार अक्षरक्षः मोडून पडला.
आरोपीचं नाव हरी सरवदे आहे. पंढरपूरच्या हरी सरवदेनं त्याच्या बायकोची हत्या केलीय. हरी सरवदेनं त्याची बायको ऐश्वर्या हिची हत्या केली. हत्येचा संशय आपल्यावर येऊ नये यासाठी त्यानं दृश्यम सिनेमा स्टाईलनं तिच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न केला. ऐश्वर्या 9 मार्चला वॉटर पार्कला फिरायला गेल्याचा स्टेटस मोबाईलवर ठेवला होता. या प्रकरणी पंढरपूर पोलिसांत बेपत्ता म्हणून ऐश्वर्याची नोंद होती. दरम्यानच्या काळात तिचा मृतदेह पंढरपूरपासून दहा किलोमीटर अंतरावर मृतदेह सापडला होता.
सुरुवातीला हे प्रकरण मिसिंग आणि नंतर अकस्मात मृत्यू स्वरुपात नोंदवलं गेलं होतं. पण पोलिसांनी ऐश्वर्याच्या नव-याची चौकशी केली असता तो विसंगत उत्तरं देऊ लागला. पोलिसी खाक्या दाखवताच त्यानं ऐश्वर्याच्या हत्येची कबुली दिली. ऐश्वर्या हिचे अनैतिक संबंध होते आणि तिचा प्रियकर आपली हत्या करेल या भीतीतून आपणच ऐश्वर्याला संपवल्याचं आरोपी हरीनं सांगितलंय.
संशयाचं भूत आणि चॅटिंगच्या वेडापायी एक संसार अक्षरक्षः मोडून पडलाय. ऐश्वर्या जिवानिशी गेलीय तर तिच्या नव-याला आता कोठडीचे गज मोजावे लागणार आहे.
विरार पाच्छिम विवा कॉलेज परिसरातील पूनम आकांक्षा या उच्चभ्रू सोसायटीत दुहेरी हत्येची धक्कादायक घटना घडली आहे. भाड्याने राहणाऱ्या नॅन्सी मिश्रा (वय 24) आणि तिची आई सरिता मिश्रा यांच्यावर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. शिवम उपाध्याय या तरुणाने घरात घुसून साहित्याची तोडफोड करत धारदार शस्त्राने मायलेकीवर असंख्य वार करुन हत्या केली.
हल्ल्यानंतर आरोपी शिवम उपाध्याय याने स्वतःचाही जीव संपवण्याचा प्रयत्न केला. सध्या त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती समोर येत आहे. घरातील आरडाओरड ऐकून परिसरातील नागरिक जमा झाले आणि पोलिसांना माहिती दिली.
छत्रपती संभाजीनगर शहरात सर्रास खुनाची मालिका सुरूच असल्याचं चित्र समोर येत आहे. मुकुंदवाडी पोलीस स्टेशनपासून हाकेच्या अंतरावर एका तरुणाचा चाकूने भोसकून निर्घृण खून करण्यात आला. पोलीस ठाण्याजवळच घडलेल्या या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. मृत तरुणाचं नाव किशोर रावसाहेब हिवाळे असं आहे. दत्ता रोकडे हा मुख्य आरोपी असून, तो आणि मृत किशोर हे एकमेकांचे मित्र असल्याची माहिती समोर आली आहे. दोघांमध्ये झालेल्या वादातूनच दत्ताने धारदार चाकूने हल्ला करत किशोरचा खून केल्याचं प्राथमिक तपासात उघड झालं आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, आरोपी दत्ता रोकडे हा रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असून, सकाळी API कॉर्नर परिसरात त्याने कापड विक्रेत्यांना चाकूचा धाक दाखवत धमकावल्याची माहिती आहे. तसेच एका व्यक्तीचा मोबाईल हिसकावल्याचंही समोर आलं आहे. त्यानंतरच ही हत्या केल्याचं सांगितलं जात आहे. दरम्यान, मुकुंदवाडी पोलिस आणि गुन्हे शाखेने तात्काळ कारवाई करत मुख्य आरोपी दत्ता रोकडे आणि त्याचा साथीदार शुभम रणसूर व कांतीलाल भुईगळ यांना अटक केली आहे. सध्या पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे