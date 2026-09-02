/सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु असतानाच मुंबईत उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का! विशाखा राऊतांचं नगरसवेकपद रद्द

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला मोठा धक्का बसला आहे. शिवसेनेच्या नगरसेविका विशाखा राऊतांचं नगरसवेकपद रद्द करण्यात आलं आहे. मुंबई हायकोर्टाने विशाखा राऊत यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. ओबीसी जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्याने नगरसेवक पदावर टांगती तलवार असल्याने त्यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. मात्र मुंबई हायकोर्टाकडून त्यांना दिलासा मिळाला नाही. विशाखा राऊत यांचं नगरसेवकपद रद्द झाल्याने दुसऱ्या क्रमांकावर राहिलेल्या प्रिया सरवणकर यांना उर्वरित काळासाठी नगरसेवकपदाची संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
विशाखा राऊत नगरसेवक पद रद्द कऱण्यात आलं असून, लवकरच सभागृहात अधिकृतपणे जाहीर केलं जाणार आहे. पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी नगरविकास विभागाला पत्राद्वारे माहिती दिली आहे. विशाखा राऊत या पुढील सहा वर्षे नगरसेवक पदाच्या निवडणुकीसाठी अपात्र आहेत असा आयुक्तांचा पत्रात उल्लेख आहे.
पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशाखा राऊत यांचं कुणबी प्रमाणपत्र रद्द केलं असल्याने त्यांचं नगरसेवकपद रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. विशाखा राऊत मुंबईतील 191 नंबरच्या वॉर्डमधून निवडून आल्या आहेत. त्यांच्यासमोर एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते सदा सरवणकर यांच्या कन्या प्रिया सरवणकर यांचं आव्हान होतं. महत्त्वाचं म्हणजे, विशाखा राऊत या माजी महापौरदेखील राहिल्या आहेत.
विशाखा राऊत यांनी आपल्याकडे आजोबांच्या काळापासूनचे जात प्रमाणपत्र नोंदी असल्याचं सांगितलं होतं. तसंच पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना या संदर्भात निर्णय देण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचंही विशाखा राऊत यांनी म्हटलं होतं.
16 जानेवारी 2026 रोजी सदर निवडणुकीच्या अनुषंगाने त्यांनी सदर प्रमाणपत्र पडताळणी समितीस सादर केले. सदर निवडणुकीतील त्यांच्या जात प्रमाणपत्राची तपासणी उपविभागीय अधिकारी, पालघर यांनी जात प्रमाणपत्र दिलं होतं. अर्जदार यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याकरिता केलेल्या अर्जासोबत दाखल केलेली कागदपत्रे व प्रतिज्ञापत्रे वंशावळ व चैताली जितेंद्र राऊळ, अमृता जितेंद्र राऊळ व विराट जगदीश राऊळ यांचे कुणबी जातीचे वैधता प्रमाणपत्रे सोबत जोडली आहेत. परंतु सदर जात वैधता प्रमाणपत्र धारकांशी अर्जदाराचे पुराव्यांच्या अभावी रक्तनातेसंबंध सिद्ध होऊ शकलेले नाहीत. सबब, मुद्दा क्रमांक ३ यास समिती नकारार्थी उत्तर देत आहे.