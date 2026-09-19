/भिवंडीत धक्कादायक घटनाक्रम! पेट्रोल पंपामागे लपवून ठेवला होता मृतदेह, तपासात धक्कादायक खुलासे, अंगावर गरम पाणी ओतून...

भिवंडीत दोन दिवसात दुसऱ्या खुनाच्या घटनेने खळबळ उडाली आहे. बंजारपट्टी नाक्यावरील मिलन पेट्रोल पंपाच्या ऑफिसमध्ये एका 34 वर्षीय तरुणाचा निर्घृण खून करून मृतदेह पेट्रोल पंपामागे लपवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. निजामपुरा पोलिसांनी या प्रकरणी तीन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.
निजामपुरा पोलीस ठाणे हद्दीत गुन्हा रजि. क्र. 297/2023 भारतीय न्याय संहिता कलम 103(2), 238, 3(5) प्रमाणे दाखल झाला आहे. ही घटना दि. 17 सप्टेंबर रोजी रात्री 11:46 ते 18 सप्टेंबर दुपारी 4:20 वाजण्याच्या दरम्यान बंजारपट्टी नाका येथील मिलन पेट्रोल पंपाच्या ऑफिसमध्ये, रिलॅक्स हॉटेल जवळ घडली.
मयताचे नाव राजेश अनिल शुक्ला आहे. तो 34 वर्षांचा होता. तो सध्या मिलन पेट्रोल पंपाच्या खोलीमध्ये राहत होता, तर त्याचे मूळ गाव मध्यप्रदेशातील रिवा, सिरमोर येथील आहे
पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपी उत्सव देवेंद्र चतुर्वेदी, संदीप ओमप्रकाश उपाध्याय आणि कलाम अब्दुल अन्सारी या तिघांनी आपसात संगनमत करून राजेश शुक्ला याच्यावर प्रथम इलेक्ट्रिक किटलीमधून गरम पाणी ओतले. त्यानंतर लाथाबुक्क्यांनी आणि दांड्याने बेदम मारहाण केली. त्यानंतर घटनास्थळावरून ओढत नेऊन त्याला जिवे ठार मारले आणि पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने मृतदेह मिलन पेट्रोल पंपामागे लपवून ठेवला.
पोलिसांनी हत्येचा आणि पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. तिन्ही आरोपी सध्या फरार आहेत. पोलीस त्यांचा शोध घेत आहेत. या प्रकरणाचा अधिक तपास सपोनी/मुपडे हे करत आहेत.
भिवंडी तालुक्यातील अंजूरफाटा परिसरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. 19 वर्षीय पत्नीला मारहाण करून गळा दाबून जिवे ठार मारल्याप्रकरणी पतीला नारपोली पोलिसांनी अटक केली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दि. 18 सप्टेंबर रोजी सायंकाळी साडे पाच वाजताच्या सुमारास आरोपी तबरेज जमशेत आलम, वय 21 वर्षे याने त्याची पत्नी सैनब तबरेज आलम, वय 19 वर्षे हिचा खून केला
घरातील नातेवाईकांना योग्य मानसन्मान देत नसल्याच्या कारणावरून दोघांमध्ये नेहमी वाद होत होता. काल देखील त्याच कारणावरून वाद झाल्याने रागाच्या भरात पतीने पत्नीला मारहाण करून तिचा गळा दाबून तिला जिवे ठार मारले.
आरोपी तबरेज आलम याला दि. 19/09/2026 रोजी पहाटे 02:19 वाजता अटक करून न्यायालयात हजर करण्यात आले असून त्याच्या 7 दिवस पोलीस कोठडीची मागणी पोलिसांनी केली आहे. आरोपीने नेमका कोणत्या कारणातून हे कृत्य केले, याचा अधिक तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक माणिक होळकर हे करत आहेत