/मुंबईत 17 वर्षीय तरुणीची निर्दयीपणे हत्या! जखमांनी भरलेलं शरीर पाहून पोलीसही हादरले, आरोपीला अटक

मुंबईतील कांदिवली पूर्व जिल्ह्यातील समतानगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील दामुनगरमध्ये एक खळबळजनक हत्या प्रकरण उघडकीस आलं आहे. प्रेमप्रकरणातून एका तरुणीची हत्या करण्यात आली आहे. सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास दामुनगर परिसरातील डोंगर भागात एका अनोळखी महिलेचा मृतदेह सापडल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. माहिती मिळताच पोलीस, गुन्हे शाखा आणि फॉरेन्सिक टीम घटनास्थळी दाखल झाली आणि त्यांनी फॉरेन्सिक तपास सुरू केला.
तपासात मृत तरुणीची ओळख 17 वर्षीय सिद्धी विश्वकर्मा अशी पटली. तांत्रिक तपास, सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाईल कॉल डिटेल्स, लोकेशन आणि डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी एका संशयिताला ताब्यात घेतलं. आरोपीची ओळख कांदिवली पूर्व येथील रहिवासी सूरज वाघमारे (22) अशी पटली आहे. कथितपणे दोघांमध्ये प्रेमसंबंध होते.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या (SGNP) सीमेवरील लव्हगड परिसराजवळील वनक्षेत्रात हा मृतदेह आढळला होता. पोलिसांच्या माहितीनुसार, शुक्रवारी (१० जुलै) स्थानिक रहिवाशांना मृत तरुणीचा मृतदेह आढळला आणि त्यांनी त्वरित पोलिसांना याची सूचना दिली. ही माहिती मिळताच पोलिसांचे एक पथक घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी तपास सुरू केला.
प्राथमिक तपासादरम्यान तरुणीवर अत्यंत क्रूरपणे हल्ला करण्यात आला असल्याचं पोलिसांना आढललं. तिचा गळा चिरण्यात आला होता आणि तिच्या शरीराच्या विविध भागांवर अनेक जखमा होत्या. पीडितेच्या छातीवर विशेषतः गंभीर जखमा होत्या, ज्यावरून हा हल्ला अत्यंत हिंसक स्वरूपाचा असावा, असं दिसत होतं.
आरोपी वाघमारे कथितरीत्या पीडितेच्या संपर्कात होता. त्यांच्यात प्रेमसंबंध होते. पोलिसांच्या माहितीनुसार, पीडित 17 वर्षीय तरुणी दुसऱ्या एका व्यक्तीच्याही संपर्कात असल्याचा संशय आरोपीला होता आणि याच कारणावरून त्यांच्यात वारंवार वाद होत होता.
आतापर्यंतच्या तपासावरून पोलिसांचा असा अंदाज आहे की, एका निर्जन वनक्षेत्रात हत्या करण्यापूर्वी आरोपीने सविस्तर कट रचला होता. आरोपीला अटक करण्यात आली असून, घटनेचा क्रम समजून घेण्यासाठी आणि गुन्ह्याशी संबंधित अतिरिक्त पुरावे गोळा करण्यासाठी पुढील तपास सुरू आहे. तसेच, हत्येमागील परिस्थिती आणि आरोपीने हे कृत्य एकट्याने केले होते की नाही, याचाही पोलीस तपास करत आहेत. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला असून, समता नगर पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे.