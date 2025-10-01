धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी तरुणाची आत्महत्या, पोलिसांना सापडली सुसाईड नोट, 'मुख्यमंत्रीसाहेब, माझं...'

धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) संवर्गात आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील एका तरुणाने आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. आत्महत्येपूर्वी तरुणाने लिहिलेली सुसाईड नोट पोलिसांना सापडली आहे. सुसाईड नोटमध्ये त्याने मुख्यमंत्र्यांचा उल्लेख केला आहे. त्याने मुख्यमंत्र्यांना आपले बलिदान वाया जाऊ न देण्याची विनंती केली आहे. या घटनेमुळे धनगर समाजात संतापाची लाट उसळली आहे.
गोपीनाथ रघुनाथ दांगोडे असं आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचं नाव आहे. तो छत्रपती संभाजीनगरच्या फुलंब्री तालुक्यातील खामगाव गोरक्ष येथील अल्पभूधारक शेतकरी होता. त्याच्या पश्चात पत्नी व 4 मुली असा परिवार आहे.
जालना शहरात धनगर आरक्षणासाठी आमरण उपोषण सुरू आहे. पण सरकारने अद्याप त्याची योग्य ती दखल घेतली नाही. यामुळे गोपीनाथ दांगोडे हा मानसिक तणावात होता. मंगळवारी मध्यरात्री त्यांनी स्वतःच्या शेतातील लिंबाच्या झाडाला गळफास घेऊन आपली जीवनयात्रा संपवली.
पोलिसांना मृतदेहाजवळ आढळलेल्या सुसाईड नोटमध्ये गोपीनाथ दांगोडे याने आपण धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्यासाठी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत असल्याचा उल्लेख आहे.
"मी गोपीनाथ रघुनाथ दांगोडे, आम्हाला धनगर समाजास आरक्षण मिळत नाही. म्हणून मी बलिदान देत आहे. मुख्यमंत्री साहेब, माझे बलिदान वाया जाऊ देऊ नये. धनगर समाजाला एसटी आरक्षण मिळालेच पाहिजे," असं त्याने आपल्या सुसाईड नोटमध्ये म्हटले आहे.