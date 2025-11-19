English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
शिवराज यादव | Updated: Nov 19, 2025, 06:30 PM IST
पाणी भरण्याच्या वादात महिलेने तोंडावर मारला झुरळांचा स्प्रे; पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या, कारण....
(प्रातिनिधिक फोटो)

विरारमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. झुरळं मारण्याच्या स्प्रे तोंडावर मारल्याने एका 57 वर्षीय व्यक्तीला जीव गमवावा लागला आहे. विरार पश्चिम जेपी नगर येथील 15 नंबर इमारतीमध्ये हा प्रकार घडला आहे. पाणी भरण्यावरून झालेल्या वादानंतर महिलेने तोंडावर झुरळं मारण्याचा स्प्रे मारला होता. यामुळे उमेश पवार यांचा मृत्यू झाला आहे. अर्नाळा पोलिसांनी आरोपी महिला कुंदा उतेकरला अटक केली आहे. तिच्याविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

नेमकं काय घडलं?

विरारमधून धक्कादायक घटना समोर आली आहे. झुरळं मारण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या स्प्रेमुळे एका 57 वर्षीय इसमाचा मृत्यू झाल्याची खळबळजनक घटना विरार पश्चिम येथील जे.पी. नगरमधील १५ नंबर इमारतीत घडली आहे.

स्थानिकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, उमेश पवार असं मृत इसमाचं नाव असून त्यांचा शेजारी राहणाऱ्या महिलेसोबत पाणी भरण्याच्या कारणावरून वाद झाला होता. हा वाद प्रचंड चिघळला आणि संतापाच्या भरात संबंधित महिलेने घरात असलेलं झुरळं मारण्याचा स्प्रे उमेश पवार यांच्या तोंडावर मारला. या स्प्रेचा तीव्र परिणाम झाल्याने पवार यांची प्रकृती काही क्षणातच बिघडली. त्यांना तात्काळ रुग्णालयात नेण्यात आलं. मात्र उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला.

