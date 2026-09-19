'मी कामानिमित्त जातोय,' पत्नीला खोटं सांगून मैत्रिणीसोबत परदेशात जाण्याचा प्लॅन; पण तिनेच अडकवलं अन्..., पळत गाठलं पोलीस स्टेशन

पुण्यातील एका व्यावसायिकाने आपल्या पत्नीला इमिग्रेशनशी संबंधित समस्येचे खोटे कारण सांगितले होते. ज्या महिलेसोबत तो परदेशात फिरण्यासाठी जाणार होता, तिच्या पासपोर्टमधील काही त्रुटींमुळे तिला इमिग्रेशनची प्रक्रिया पूर्ण करता आली नाही आणि त्यामुळे हा दौरा रद्द करावा लागला. या 46 वर्षीय व्यावसायिकाने पत्नीला सांगितले तो एका व्यावसायिक दौऱ्यासाठी क्वालालंपूरला जात आहे असं खोटं सांगितलं होतं. मात्र प्रत्यक्षात तो दुसऱ्या एका महिलेसोबत फिरण्यासाठी निघाला होता.
मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर इमिग्रेशन तपासणीदरम्यान ती महिला जुना पासपोर्ट वापरत होती, जो तिने यापूर्वीच हरवल्याचे जाहीर केलं होतं असं लक्षात आलं. इमिग्रेशन विभागाच्या या कारवाईमुळे कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली. त्याच वेळी त्या पुरुषाच्या लक्षात आले की, हा दौर व्यवसायाच्या निमित्ताने असल्याचे सांगून आणलेल्या त्याच्या पत्नीला आता हे समजणार आहे की त्याच्यासोबत एक महिलाही होती, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
"इमिग्रेशन विभागाने त्याच्या महिला मैत्रिणीला अडवल्यानंतर, त्या व्यावसायिकाने आपला प्रवास रद्द केला, आपला मोबाईल फोन बंद केला आणि तिला घेऊन दक्षिण मुंबईतील मध्य रेल्वेचे मुख्य स्थानक असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) गाठले," अशी माहिती सहार पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्याने दिली.
तथापि, रेल्वे स्थानकाकडे जाण्यापूर्वी, इमिग्रेशनशी संबंधित एका समस्येमुळे त्याला आपला मोबाईल फोन जमा करावा लागत आहे, हे कळवण्यासाठी त्याने विमानतळावरील लँडलाईनवरून आपल्या पत्नीला फोन केला होता, असेही त्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
दुसऱ्या दिवशी आपल्या पत्नीशी व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉलवर बोलताना त्याने पुन्हा एकदा तेच सांगितलं. त्यानंतर मात्र त्याचा फोन 'अनरिचेबल' (संपर्काबाहेर) झाला. त्यानंतर त्याच्या पत्नीने पोलिसांशी संपर्क साधला आणि तिच्या तक्रारीवरून अपहरणाचा गुन्हा (FIR) दाखल करण्यात आला.
त्याच रात्री उशिरा, गुन्हा दाखल झाल्याचे समजताच ती व्यक्ती सहार पोलीस ठाण्यात (ज्यांच्या अधिकारक्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येते) हजर झाली आणि त्याने इमिग्रेशनशी संबंधित समस्यांची ती सर्व कहाणी स्वतःच रचली होती, अशी कबुली दिली.
"आम्ही न्यायालयात 'सी-समरी' (C Summary) हा खटला बंद करण्याचा अहवाल सादर करू. जेव्हा एखादा गुन्हा वस्तुस्थितीबाबतच्या प्रामाणिक चुकीमुळे नोंदवला जातो किंवा दोन आठवड्यांच्या कालावधीत तो पूर्णपणे खरा किंवा खोटा असल्याचे आढळत नाही, तेव्हा या वर्गीकरणाचा वापर केला जातो," असे त्या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.