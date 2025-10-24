मुंबई हादरली! तरुणीवर चाकूहल्ला करुन तरुणाची आत्महत्या; काळाचौकीत घडला प्रकार, एकच खळबळ

Mumbai Crime News: मुंबईत तरुणीवर चाकूने हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आहे. तरुणीवर चाकूने हल्ला केल्यानंतर तरुणाने आत्महत्या केली. काळाचौकी परिसरात ही घटना घडली आहे. तरुणी या हल्ल्यात गंभीर जखमी झाली असून, तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. रुग्णालयात तिच्यावर उपचार सुरु आहेत. दरम्यान या घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.
काळाचौकी परिसरात एका तरुणाने तरुणीवर जीवघेणा हल्ला करून आत्महत्या केली. हल्यात जखमी झालेल्या तरुणीला तात्काळ उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं आहे. तरुणीवर हल्ला केल्यानंतर आरोपीने स्वत:लाही मारून घेतलं. सुरुवातीला त्याची प्रकृती गंभीर होती, मात्र नंतर मृत्यू झाला. या हल्यामागील नेमकं कारण अस्पष्ट असून काळाचौकी पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आहे.
मृत तरुणाचे नाव सोनू बरई आहे. तर जखमी मुलीचे नाव हे मनिषा यादव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, दोघांमध्ये प्रेमसंबध होते. मृत तरुण वारंवार मुलीवर संशय घेत होता. यावरून दोघांमध्ये 8 दिवसापूर्वी वाद झाला होता. यातून दोघांचा ब्रेकअप झाला होता.
मृत तरुणाने शेवटचे भेटण्यासाठी मुलीला नर्सिंग होममध्ये बोलावले होते. त्यावेळी दोघांमध्ये वाद झाला. यावेळी राग अनावर झालेल्या तरुणाने मुलीवर धारदार शस्त्राने वार केले. मुलीवर हल्ला केल्यानंतर त्याच शस्त्राने तरुणाने स्वत:ला मारून घेत आयुष्य संपवलं.
FAQ
1) मुंबई काळाचौकी येथील हल्ला प्रकरणात नेमके काय घडले?
काळाचौकी परिसरात एका तरुणाने तरुणीवर चाकूने जीवघेणा हल्ला केला आणि त्यानंतर त्याने आत्महत्या केली. हल्ल्यात जखमी झालेल्या तरुणीला तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, तिच्यावर उपचार सुरू आहेत. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.
2) ही घटना कुठे आणि कशी घडली?
घटना मुंबईतील काळाचौकी परिसरात घडली. मृत तरुणाने शेवटच्या भेटीसाठी जखमी तरुणीला एका नर्सिंग होममध्ये बोलावले. तेथे दोघांमध्ये वाद झाला. राग अनावर झालेल्या तरुणाने तरुणीवर धारदार शस्त्राने (चाकू) वार केले. त्यानंतर त्याच शस्त्राने त्याने स्वतःला मारून घेतले. सुरुवातीला त्याची प्रकृती गंभीर होती, पण नंतर त्याचा मृत्यू झाला.
3) या हल्ल्यामागील पार्श्वभूमी काय आहे?
दोघांमध्ये प्रेमसंबंध असले तरी मृत तरुण वारंवार तरुणीवर संशय घेत होता. यावरून ८ दिवसांपूर्वी दोघांमध्ये वाद झाला होता, ज्यामुळे त्यांचा ब्रेकअप झाला. हा वाद हल्ल्याचे मुख्य कारण असण्याची शक्यता आहे, जरी नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट आहे.