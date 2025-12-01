English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पत्नी, मुलांसह स्वत:च्या फोटोखाली भावपूर्ण श्रद्धांजली लिहून ठेवला WhatsApp स्टेट्स; कारण समजल्यानंतर सगळे हादरले

नाशिकमधील एका घटनेने परिसर हादरला आहे. तरुणाने व्हॉट्सअॅप स्टेट्सवर स्वतः सह बायको-मुलांच्या फोटोंखाली 'भावपूर्ण श्रद्धांजली'ची पोस्ट टाकल्याने एकच गोंधळ उडाला होता.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 1, 2025, 02:44 PM IST
नाशिकमधील एका घटनेने परिसर हादरला आहे. शेतकरी कुटुंबातील एका तरुणाने व्हॉट्सअॅप स्टेट्सवर जे काही ठेवलं होतं ते पाहून एकच खळबळ उडाली होती. तरुणाने व्हॉट्सअॅप स्टेट्सवर स्वतः सह बायको-मुलांच्या फोटोंखाली 'भावपूर्ण श्रद्धांजली'ची पोस्ट टाकल्याने एकच गोंधळ उडाला होता. ही पोस्ट टाकल्यानंतर काही वेळातच त्याने पत्नी आणि दोन मुलांना ठार केलं. यानंतर त्याने गळळास घेत आत्महत्या केली. 

नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्यात ही घटना घडली आहे. शेतकरी कुटुंबातील तरुणाने व्हॉट्सअॅप स्टेट्सवर स्वतः सह बायको-मुलांच्या फोटोंखाली 'भावपूर्ण श्रद्धांजली'ची पोस्ट टाकली. यानंतर त्याने पत्नी आणि दोन मुलांची हत्या करत स्वतःही गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना रविवारी (30 नोव्हेंबर) उघडकीस आली. याप्रकरणी मृत पती गोविंद शेवाळे याच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

रविवारी सकाळी 6.51 वाजता गृहरक्षक दलात कर्मचारी गोविंद शेवाळे यांनी व्हॉट्सअॅपवर स्वतःच्या कुटुंबीयांच्या फोटोखाली 'भावपूर्ण श्रद्धांजली'चे स्टेट्स टाकले होते. गोविंद शेवाळे (40) हे दोरीने गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळले. तर पत्नी कोमल (35), मुलगी हर्षाली (9) आणि मुलगा शिवम् (2) हे तिघेही पलंगावर मृत अवस्थेत आढळले. आर्थिक किंवा कौटुंबिक वादाची तक्रार नसताना अचानक असा प्रकार घडल्याने सर्वत्र संभ्रम निर्माण झाला आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
nashikcrimeMurdersuicideआत्महत्या

