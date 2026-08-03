/14 वर्षीय मुलीच्या प्रकृतीत बदल! कुटुंबाने वैद्यकीय तपासणी केली असता हादरले, पोस्टमन काका मागच्या एक वर्षापासून...; खेडमधील घटना

रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातून एक अत्यंत संतापजनक आणि धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शासकीय कामाच्या बहाण्याने एका 14 वर्षीय अल्पवयीन शाळकरी मुलीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार करून तिला गरोदर ठेवल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. मुलीच्या प्रकृतीत बदल झाल्याने हा प्रकार कुटुंबीयांच्या लक्षात आला आणि सगळा खुलासा झाला. या घटनेनंतर एकच खळबळ उडाली आहे.
कौटुंबिक ओळखीचा गैरफायदा घेत 56 वर्षीय पोस्टमन नरेश बाबाजी मोरे याने आरडी आणि इतर कागदपत्रांच्या कामासाठी मुलीला घरी बोलावून एप्रिल 2025 ते जुलै 2026 दरम्यान हा अत्याचार केला. मुलीच्या प्रकृतीत बदल झाल्याने हा संपूर्ण प्रकार उघडकीस आला असून खेड पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध 'पोक्सो'' कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस निरीक्षक विवेक अहिरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे..
पालघरमध्ये 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला लग्नाच आमिष देऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करून बेकायदेशीर गर्भपात केल्याबद्दल कासा पोलीस ठाण्यात आरोपी विरोधात विविध कलमांअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. देविदास ठाकरे असं या आरोपीच नाव असून त्यांनी पीडित अल्पवयीन मुलीला लग्नाचं आमिष देऊन तिच्यासोबत वारंवार शरीर संबंध ठेवले. यानंतर या अल्पवयीन मुलीचा कासा येथील एका प्रदीप धोडी नामक खाजगी डॉक्टरच्या रमानारायण या हॉस्पिटलमध्ये बेकायदेशीर गर्भपात करण्यात आला असून या घटनेमुळे पालघर मध्ये सुरू असलेल्या बेकायदेशीर गर्भपातांचा प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आला आहे.
विशेष म्हणजे मुलगी अल्पवयीन असताना देखील मुलीच्या कुटुंबीयांची कोणतीही परवानगी न घेताच मुलाच्या कुटुंबाची परवानगी घेऊन या डॉक्टरने गर्भपात केला असल्याने जिल्ह्यात बेकायदेशीर गर्भपात राजरोसपणे सुरू असल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे . विशेष म्हणजे गर्भपात करणारा डॉक्टर हा वानगाव येथील शासकीय रुग्णालयात देखील वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत असल्याचं समोर आल आहे . या प्रकरणात पालघरच्या कासा पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.
डोंबिवलीत अल्पवयीन मुलीवर तिघांनी सामूहिक अत्याचार केल्याची घटना घडल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात तिघांना डोंबिवली मानपाडा पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून पुढील तपास सुरू केला आहे.
डोंबिवली पूर्वेतील मानपाडा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत एका 16 वर्षीय अल्पवयीन मुलगी घरातून बेपत्ता झाली होती. भाऊजाई सोबत वाद झाल्याने एका व्यक्तीसोबत ती घरातून निघून गेली, बदलापूर कटाई रस्त्यावर एका हॉटेलला जेवण घेण्यासाठी गेली असता या अल्पवयीन मुलीकडे पैसे नसल्याने हॉटेल चालकांनी तिला काही खायला दिले. हॉटेल चालक अंगूर ठाकूर, याने अल्पवयीन मुलीच्या मदत करण्याच्या नावाखाली तिच्या विश्वास संपादन केला. त्यानंतर अंगूर ठाकूर, यांनी या परिसरात राहणाऱ्या दोन अल्पवयीन तरुणांसोबत या मुलीची ओळख करून दिली. अल्पवयीन मुलीने या तिघांना आपली व्यथा सांगितली. ती तिच्या नातेवाईकांच्या घरातून निघून आली आहे. या तिघांनी तिला कामावर लावून देतो आणि राहायला घर पण देतो असे सांगून एका निर्जन ठिकाणी नेऊन सामूहिक अत्याचार दुष्कर्म केला. दरम्यान त्यानंतर नराधमांनी या मुलीला रस्त्यावर सोडून दिल. ही मुलगी कुळगाव बदलापूर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत पोहोचली, त्या ठिकाणी काही नागरिकांनी या मुलीला पोलिसांच्या ताब्यात दिलं .या मुलीने घडलेला प्रकार पोलिसांना सांगितले.
यानंतर तिन्ही नराधमांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. या प्रकरणी आरोपी अंगूर ठाकूर, याला कल्याण कोर्टात तर इतर दोघांना बाल न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. मात्र या घटनेमुळे परत एकदा महिलांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाला आहे.