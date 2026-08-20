/धक्कादायक! मुंबईत धावत्या लोकलमधून ढकलल्याने प्रवाशाचा मृत्यू, वांद्रे खाडी येताच..; चर्चगेट-बोरिवली लोकलमधील घटना

मुंबईत धावत्या लोकलमधून प्रवाशाला खाली ढकलण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. चर्चगेट-बोरिवली ट्रेनमध्ये हा प्रकार घडला आहे. या घटनेत प्रवासी गंभीर जखमी झाला होता. त्याला रुग्णालयात दाखल करुन उपचार केले जात होते. मात्र उपचादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, अंपगांच्या डब्यात हा प्रकार घडला. रेल्वे पोलिसांनी प्रवाशाला ढकलणाऱ्याला ताब्यात घेतलं आहे.
चर्चगेट-बोरिवली लोकलमधून एका व्यक्तीला ढकलून देण्यात आलं. वांद्रे खाडीवर ट्रेन आली असताना अपंगांच्या डब्यात किरकोळ वादातून हा प्रकार घडल्याची माहिती आहे. वादातून एका व्यक्तीला धक्का दिल्याने तो धावत्या ट्रेनमधून खाली पडला. या घटनेत संबंधित व्यक्ती गंभीर जखमी झाली होती. त्याला वांद्रे पश्चिमेकडील भाभा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं होतं. मात्र त्याचा मृत्यू झाला आहे.
दरम्यान, धक्का देणाऱ्या व्यक्तीला वांद्रे लोहमार्ग पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून, त्याची चौकशी सुरू आहे. अपंगांसाठी राखीव डब्यात हा प्रकार घडल्याने रेल्वे परिसरात खळबळ उडाली आहे.
रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, बोरिवली स्लो लोकलमधून पडलेल्या व्यक्तीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. गुरुवारी दुपारी 1.24 च्या सुमारास बोरिवली स्लो लोकल वांद्रे रेल्वे स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्म क्र. 1 वर आली होती. ट्रेनच्या डब्यात तपासणी केल्यावर, प्रवाशांनी वांद्रे-माहीम रेल्वे स्टेशन दरम्यान एका गतीमंद व्यक्तीने दुसऱ्या प्रवाशाला धावत्या ट्रेनमधून ढकलले असल्याची माहिती दिली.
उपनिरीक्षक अरुण कुमार पांडे, यांनी इतरांसह धाव घेतली असता त्यांना संबंधित ठिकाणी एक व्यक्ती बेशुद्ध अवस्थेत पडलेली आढळली. त्याला अंदाजे 2.45 वाजता भाभा रुग्णालयात आणण्यात आले. उपचारादरम्यान, त्याला मृत घोषित करण्यात आले.
वांद्रे येथील शासकीय रेल्वे पोलिसांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीत गतीमंद व्यक्तीने सांगितले की, त्याला डब्यात एक कावळा येत असल्याचे जाणवले आणि त्याला हाकलून लावण्यासाठी त्याने मृताला ढकलले. सदर व्यक्तीविरुद्ध फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम 103 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
फॉरेन्सिक टीम घटनास्थळी दाखल झाली असून, वांद्रे येथील निरीक्षकांनी घटनास्थळाला भेट दिली आहे. वांद्रे येथील शासकीय रेल्वे पोलीस सध्या या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.
काही दिवसांपूर्वी लोकलमधून पडून 17 वर्षीय तरुणाने आपला जीव गमावला होता. लोकलच्या दरवाजात उभा असतानाच हात सुटल्याने खाली पडून तरुणाचा मृत्यू झाला होता. मध्य रेल्वेवर कळवा रेल्वे स्थानकादरम्यान ही घटना घडली होती.
मोहम्मद फाजील शफीक अन्सारी आपल्या मित्रासोबत मुंबई फिरण्यासाठी चालला असताना ही दुर्घटना घडली बहोती. फाजील हा भिवंडातील बाला पंपाऊंड परिसरातील रहिवासी होता. मुंबईला फिरण्यासाठी जायचं असल्याने त्याने भिवंडीहून कल्याण गाठलं होतं. फाजील आपल्या मित्रासोबत जात असतानाच ही दुर्घटना घडली.
फाजील मित्रासोबत ट्रेनच्या दरवाजात उभा होता. कळवा स्थानक आलं असता त्याचा दरवाजाचा हात निसटला आणि तोल जाऊन खाली कोसळला. या दुर्घटनेत त्याच्या डोक्याला मार लागला होता. प्रवासी खाली पडल्याची माहिती मिळताच आरपीएफच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली होती. यावेळी त्याला घाटकोपरच्या राजावाडी रुग्णालयात हलवण्यात आलं होतं. मात्र उपचाराआधीच त्याचा मृत्यू झाला होता.