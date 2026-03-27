चंद्रपूर - कॉन्स्टेबल मुलीने अधिकारी वडिलांना मिल्कशेकमधून विष देऊन केलं ठार; 3 वर्षांनी सत्य उघड; अख्खं पोलीस खातं हादरलं

Chandrpaur Crime News: चंद्रपुरात मुलीनेच आपल्या पित्याची हत्या केल्याची घटना घडली आहे. चंद्रपूरमध्ये रक्ताच्या नात्यालाच मूठमाती देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे कायद्याचे रक्षणकर्ते असलेल्याकडूनच हा प्रकार केला गेलाय. पोलीस असलेल्या प्रत्यक्ष जन्मदात्यालाच पोलीस कर्मचारी असलेल्या लेकीनं यमसदनी धाडलं आहे. यातून रक्ताच्या नात्याला तर कलंक लागलाच, सोबत खाकी वर्दीही डागाळली गेली आहे.
खाकी वर्दीतली आर्या बाल्लावार हिनं बॉयफ्रेंडशी लग्न करता यावं म्हणून जन्मदात्या बापालाच संपवलं आहे. आर्या बाल्लावार ही पोलीस दलात कॉन्स्टेबल म्हणून काम करते. आर्या तीन वर्षापूर्वी प्रशिक्षणार्थी पोलीस असलेल्या शेडमाके ह्याच्या प्रेमात पडली होती. आशिषशी आर्याला लग्न करायचं होतं. पण आर्याचे वडील आणि पोलीस कॉन्स्टेबल असलेले जयंत बाल्लावार यांचा या लग्नाला विरोध होता. प्रेमात आंधळी झालेल्या आर्याला काहीही करुन आशिषशी लग्न करायचं होतं. लग्नात अडथळा ठरणा-या जन्मदात्या बापाचा काटा काढण्याचा निर्णय आर्यानं घेतला.
25 एप्रिल 2023 रोजी जयंत बाल्लावार कामावर निघाले होते. कामावर जाताना आर्यानं वडिलांना मिल्क शेक बनवून दिल. मिल्कशेकमध्ये तिनं विष मिसळलं होतं. विषयुक्त मिल्कशेक पिऊन जयंत बाल्लावार जिल्हाधिकारी कार्यालयात ड्युटीवर गेले. विष शरीरात भिनल्यानं ते जमिनीवर कोसळले. जयंत बाल्लावार यांचा त्यातच मृत्यू झाला. त्यावेळी अचानक प्रकृती बिघडल्याने त्यांचा मृत्यू झाला असं सर्वांना वाटलं. कोणालाही शंका न आल्याने फाईल बंद करण्यात आली.
वडिलांचा अडसर दूर झाल्यानंतर आर्यानं आशिष शेडमाके याच्याशी लग्न केलं. पण वडिलांचा रक्ताचा डाग लागलेलं लग्न फारकाळ टिकलं नाही. आशिष शेडमाके हा पोलीस ट्रेनिंगला असताना बेशिस्त वागू लागला. त्याच्या बेशिस्तीमुळं पोलीस दलानं त्याच्यावर बडतर्फीची कारवाई केली. पोलीस दलातली आशिषची नोकरी गेल्यानंतर आर्या आशिषच्या घरी गेलीच नाही. दोघांमधील वाद विकोलापाला गेला तेव्हा आशिषनं आर्याचं बिंग फोडण्याचा निर्णय घेतला. त्यानं पोलीस ठाणं गाठून आर्यानं वडिलांच्या केलेल्या खुनाची कहाणी सांगून टाकली.
पोलीसांनी अकस्मात मृत्यू म्हणून जयंत बाल्लावार यांच्या मृत्यूची नोंद केली होती. पण जयंत बाल्लावार यांचा मृत्यू हा आजारानं झाला नसून त्यांची हत्या केल्याचं तीन वर्षांनी स्पष्ट झालं.
आर्यानं वडिलांना मारण्यासाठी मावसभावाकडून 5 हजार रुपयांना विष खरेदी केलं होतं. शिवाय आशिष शेडमाकेहीची मदत घेतली होती. पोलिसांनी विष विक्रेता आणि आर्याच्या मावसभावाला अटक केलीय. प्रेमात आंधळी झालेली मुलगी वडिलांनाही मारायला मागंपुढं पाहणार नाही हे या निमित्तानं अधोरेखित झालं आहे.