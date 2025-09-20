English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

जमिनीच्या आत 10 मजली इमारती इतकं खोल रेल्वे स्टेशन; महाराष्ट्रात भारतातील सर्वात मोठे अंडर ग्राऊंड रेल्वे स्टेशन

 भारतातील सर्वात मोठे अंडर ग्राऊंड रेल्वे स्टेशन आपल्या महाराष्ट्रात निर्माण होत आहे. जमिनीच्या आत 10 मजली इमारती इतकं खोल रेल्वे स्टेशन असणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 20, 2025, 07:48 PM IST
जमिनीच्या आत 10 मजली इमारती इतकं खोल रेल्वे स्टेशन; महाराष्ट्रात भारतातील सर्वात मोठे अंडर ग्राऊंड रेल्वे स्टेशन

BKC Bullet Train Under Ground Station : महाराष्ट्रात बुलेट ट्रेनचे काम प्रगतीपथावर आहे. भारतातील सर्वात मोठे अंडर ग्राऊंड रेल्वे स्टेशन आपल्या महाराष्ट्रात निर्माण होत आहे.  मुंबईतील वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये बुलेट ट्रेनचे एकमेव भूमिगत स्टेशन बांधले जात आहे. या रेल्वे स्टेशनची खोली 10 मजली इमारती इतकी इतकी आहे. NHSRCL मार्फत हे स्टेशन बांधले जात आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

या रेल्वे स्टेशनमध्ये तीन मजले असणार आहेत.  B1, B2 आणि B3. सध्या, लोक किती काम पूर्ण झाले आहे. या स्टेशनसाठी 83 टक्के खोदकाम पूर्ण झाले आहे. अंदाजे 32 मीटर म्हणजे 10 मजली इमारती इतके उंच स्टेशन जमिनीखाली बांधले जात आहे. हे स्टेशन 1.08 किलोमीटर लांब आणि 66 मीटर रुंद असेल. सर्वात खालच्या मजल्यावर असलेल्या B3 वर काम आधीच सुरू झाले आहे. हे स्टेशन 2027 पर्यंत पूर्ण होईल. हे स्टेशन मेट्रो मंडेला डीव्ही रोडच्या अगदी शेजारी बांधले जात आहे. बुलेट ट्रेन स्टेशन मेट्रोच्या आयएलईएस स्टेशनशी जोडले जाईल, ज्यामुळे प्रवाशांना उतरून मेट्रोमध्ये चढता येईल. स्टेशनवर एकूण सहा प्लॅटफॉर्म बांधले जात आहेत.

या तीन मजली स्टेशनवर फक्त प्लॅटफॉर्म B3 असेल. प्रवेश फक्त तिकिटे असलेल्यांसाठी खुला असेल, म्हणजेच फक्त प्रवाशांनाच परवानगी असेल. B2 मध्ये तिकीट खिडकी आणि कॅफेटेरिया असेल. या मजल्याचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी देखील केला जाईल. दरम्यान, B1 मध्ये सुरक्षा आणि इतर महत्त्वाची कार्यालये असतील.
आपत्कालीन परिस्थितीत प्रवाशांना बाहेर पडण्यासाठी जास्त वेळ वाट पाहू नये यासाठी हे स्थानक डिझाइन केले जात आहे. जास्तीत जास्त सहा मिनिटांत बाहेर पडण्याचे मार्ग असतील, ज्यामुळे ते सुरक्षितपणे बाहेर पडू शकतील.

या मार्गावर 21 किलोमीटरचा बोगदा बांधला जाणार आहे. शिवाय, संपूर्ण ट्रॅक उंचावलेला असेल. 21 किलोमीटरच्या बोगद्यातील 4.88 किलोमीटरचे खोदकाम पूर्ण झाले आहे. बोगदा वेळेवर पूर्ण होईल. तो 2028-29 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. त्याची सुरुवात 10 कोचच्या ट्रेनने होईल. बुलेट ट्रेनमध्ये सुरुवातीला १० कोच असतील. त्यानंतर प्रवाशांच्या संख्येनुसार ते 16 कोचपर्यंत वाढवले ​​जाईल.

FAQ

1 मुंबईतील बीकेसी बुलेट ट्रेन स्टेशन काय आहे?
मुंबईतील वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) येथे भारतातील सर्वात मोठे भूमिगत बुलेट ट्रेन स्टेशन बांधले जात आहे. हे मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉरचा भाग आहे आणि नॅशनल हाय-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) मार्फत बांधले जात आहे. 

2 बीकेसी स्टेशनची खोली आणि आकार किती आहे?
स्टेशनची खोली ३२ मीटर (१० मजली इमारतीएवढी) आहे. हे स्टेशन १.०८ किलोमीटर लांब आणि ६६ मीटर रुंद आहे. 
या स्टेशनची रचना कशी आहे?

3 स्टेशनमध्ये तीन मजले आहेत?  
B1: सुरक्षा आणि महत्त्वाची कार्यालये  
B2: तिकीट खिडकी, कॅफेटेरिया   
B3: सहा प्लॅटफॉर्म (फक्त तिकिटधारक प्रवाशांसाठी)
याशिवाय, व्यावसायिक कारणांसाठी B2 चा वापर केला जाईल. 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
A railway station as deep as a 10-storey building undergroundIndia largest underground railway station in MaharashtraBKC Bullet Train Under Ground Stationबुलेट ट्रेन रेल्वे स्टेशनसर्वात खोल रेल्वे स्टेशन

इतर बातम्या

अक्षय कुमारचा 'जॉली एलएलबी 3' हिट होणार? दुसऱ्या...

मनोरंजन