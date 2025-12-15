फायनान्स कंपनीच्या रिकव्हरी एजंटला पोत्यात बांधून जिवंत जाळले; UP, बिहार नाही तर महाराष्ट्रातील धक्कादायक घटना

Latur Crime News: महाराष्ट्रातील लातूर जिल्ह्यात एक अत्यंत खळबळजनक घटना घडली आहे. औसा तहसील अंतर्गत येणाऱ्या वानवाडा रोडवर एका व्यक्तीला पोत्यात बांधून हे पोत कारमध्ये टाकून जिवंत जाळून मारण्यात आले आहे. या अमानुष हत्याकांडामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. मृत व्यक्ती हा एका फायनान्स कंपनीच्या रिकव्हरी एजंट असल्याचे समजते.
14 डिसेंबर रोजी रात्री 12 वाजताच्या सुमारास घडलेल्या या घटनेने औसा तालुका आणि लातूर जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. सुनियोजित कट रचून फायनान्स कंपनीच्या रिकव्हरी एजंटची अत्यंत क्रूरपणे हत्या करण्यात आली आहे. या घनेमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार, या घटनेतील मृत व्यक्तीचे नाव गणेश चव्हाण असे आहे. तो एका फायनान्स कंपनीत रिकव्हरी एजंट म्हणून काम करत होता. गणेश चव्हाण यांना प्रथम पोत्यात बांधण्यात आले, नंतर कारमध्ये भरण्यात आले आणि नंतर आग लावण्यात आली, असा आरोप आहे. आग इतकी भीषण होती की गाडी पूर्णपणे जळून खाक झाली आणि आत असलेल्या व्यक्तीचा जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाला. मृतदेह इतका खराब अवस्थेत होता की त्याची ओळख पटवणे अत्यंत कठीण होते, अनेक वेळ ही आग धुमसत होती.
या घटनेची माहिती मिळताच औसा पोलीस तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तोपर्यंत आगीचा भडका उडाला होते. मृतदेहाची गंभीर स्थिती पाहता, घटनास्थळी पंचनामा करण्यात आला आणि शवविच्छेदन पूर्ण केल्यानंतर, मृतदेह कुटुंबाला देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. तपासादरम्यान, घटनास्थळी आढळलेली जळालेली कार हा एक महत्त्वाचा पुरावा ठरली. पोलिसांनी कारच्या नंबर प्लेटच्या आधारे अधिक तपास केला, ज्यावरून हे वाहन औसा तांडा परिसरातील असल्याचे पुष्टी झाली. त्यानंतर, पोलिस पथक पहाटे 3:30 च्या सुमारास औसा तांडा येथे पोहोचले आणि वाहन मालक आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांची चौकशी केली, ज्यामुळे मृताची ओळख पटली.
गणेश चव्हाण यांच्या हत्येमागील कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
आर्थिक व्यवहार, खंडणीचे वाद किंवा सखोल गुन्हेगारी कट या दृष्टिकोनातून पोलिस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. सुरुवातीला पोलिसांना संशय आहे की ही हत्या अपघाती नसून सुनियोजित कट आहे. औसा पोलिस ठाण्याचे अधिकारी या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत आणि आरोपींचा शोध घेण्यासाठी एक विशेष पथक तयार केले जाण्याची अपेक्षा आहे. या भयानक घटनेनंतर औसा तालुक्यात दहशतीचे वातावरण पसरले आहे आणि स्थानिक रहिवासी तीव्र संताप आणि भीती व्यक्त करत आहेत.