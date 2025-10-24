English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्रातील महिला डॉक्टरच्या आत्महत्या प्रकरणात धक्कादायक ट्विस्ट! 4 वेळा बलात्कार, 21 वेळा तक्रार; धक्कादायक माहिती उघड

साता-यात डॉक्टर तरूणीनं आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. डॉक्टर तरूणीनं हातावर सुसाईड नोट लिहित पोलीस अधिकारी आणि ती राहत असलेल्या घरमालकाच्या मुलावर गंभीर आरोप केला. दरम्यान या प्रकरणाची राज्य महिला आयोगानंही दखल घेतलीय. तर दुसरीकडे विरोधकांनी या प्रकरणाच्या एसआयटी चौकशीची मागणी केली.

वनिता कांबळे | Updated: Oct 24, 2025, 08:28 PM IST
Satara Crime : साता-याच्या फलटणमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. डॉक्टर तरूणीच्या आत्महत्येनंतर संपूर्ण महाराष्ट्र हादरलाय. पोलीस अधिका-यानं चारवेळा लैंगिक केल्याचा आरोप करत महिला डॉक्टरानं आपलं जीवन संपवलंय. 21 वेळा तक्रार करूनही दखल घेतली नसल्याचं म्हणत महिला डॉक्टरानं टोकाचं पाऊल उचललंय. हातावर सुसाईड नोट लिहित महिला डॉक्टरानं पोलीस अधिकारी गोपाल मदने आणि डॉक्टर महिला ज्या घरात राहत होती त्या घरमालकाचा मुलगा प्रशांत बनकरवर गंभीर आरोप केलाय.

माझ्या मरण्याचं कारण पोलीस निरीक्षक गोपाल बदने ज्याने माझा रेप केला आणि प्रशांत बनकर याने माझा 4 महिने मानसिक, शारिरिक छळ केला. हातावर अशी सुसाईट नोट महिला डॉक्टरनं लिहून ठेवलीय. दरम्यान या प्रकरणी दोन्ही आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, एफआयआर दाखल करण्यासाठी पोलिसांनी टाळाटाळ केल्याचा आरोप डॉक्टर महिलेच्या नातेवाईकांनी केलाय.

या धक्कादायक घटनेची महिला राज्य आयोगानं देखील दखल घेतलीय. प्रकरणाच्या सखोल तपास करण्याचे निर्देश महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकरांनी दिले आहेत. तर या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करावी अशी मागणी सुषमा अंधारेंनी केली होती. डॉक्टर तरूणीच्या आत्महत्या प्रकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील दखल घेतलीय. घटना समोर आल्यानंतर संबंधित पोलीस अधिका-याचं निलंबन करण्यात आलंय.. तसंच आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देखील मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिले आहेत. संबंधित डॉक्टर गेल्या काही महिन्यांपासून पोलीस आणि आरोग्य विभागातील वादात अडकल्या होत्या, वैद्यकीय तपासणीसंदर्भात पोलिसांशी वाद झाल्यानंतर त्यांची चौकशी करण्यात आली होती. या चौकशीदरम्यान डॉक्टर तरूणीनं आपल्यावर अन्याय होतं असल्याचं वरिष्ठांना सांगितलं होतं असा आरोप तिच्या सहका-यांनी केला. त्यामुळे आरोपींना अटक केल्यानंतर या प्रकरणात आणखीन मोठे खुलासे होण्याची शक्यता आहे.

FAQ

1 ही घटना काय आहे आणि कुठे घडली?
 सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथे एका तरुण डॉक्टर महिलेची आत्महत्या झाली आहे. ही घटना अत्यंत धक्कादायक आहे आणि संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवून सोडली आहे. महिलेच्या हातावर सुसाईड नोट लिहिलेली सापडली, ज्यात तिने दोन आरोपींवर गंभीर आरोप केले आहेत.

2 महिलेच्या सुसाईड नोटमध्ये काय आरोप आहेत?
सुसाईड नोटमध्ये महिलेच्या हातावर लिहिले आहे: "माझ्या मरण्याचं कारण पोलीस निरीक्षक गोपाल मदने ज्याने माझा रेप केला आणि प्रशांत बनकर याने माझा ४ महिने मानसिक, शारिरिक छळ केला." गोपाल मदने हे पोलीस अधिकारी असून, प्रशांत बनकर हे त्या घरमालकाचे पुत्र आहे ज्या घरात डॉक्टर राहत होती. तिने २१ वेळा तक्रारी केल्या होत्या, पण दखल घेतली गेली नव्हती.

3 या प्रकरणात काय काय कारवाई झाली आहे?
 दोन्ही आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, मात्र एफआयआर दाखल करण्यात पोलिसांनी टाळाटाळ केल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घटनेची दखल घेतली असून, संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याचे निलंबन केले आहे. तसेच, आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

