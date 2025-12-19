English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Kolhapur Crime: कोल्हापूर जिल्ह्यातील हुपरी येथे मुलाने आई-वडिलांची अत्यंत निर्घृणपणे हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. हत्या केल्यानंतर तो स्वतःहून पोलीस स्टेशनमध्ये हजर झाला.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 19, 2025, 12:04 PM IST
Kolhapur Crime: आईच्या हाताची नस काचेने कापली, नंतर वडिलांना मारुन पहाटे 5 पर्यंत...; कोल्हापुरात मुलाचं धक्कादायक कृत्य

Kolhapur Crime: कोल्हापुरात मुलानेच आपल्या आई-वडिलांची हत्या केल्याने खळबळ उडाली आहे. आरोपी मुलाने अत्यंत निर्घृणपणे आपल्या आई-वडिलांना संपवलं. हुपरी शहरात घडलेल्या या घटनेनंतर एकच खळबळ उडाली आहे. हत्या केल्यानंतर मुलाने पोलीस ठाणं गाठत आत्मसमर्पण केलं. घराच्या वाटणीवरुन झालेल्या वादात मुलाने हे कृत्य केल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे. सुनील नारायण भोसले असं आरोपी मुलाचं नाव असून, पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. पोलीस पुढील तपास करत असून, हत्येचं दुसरं काही कारण होतं का याचा शोध घेत आहेत. 

कोल्हापूर जिल्ह्यातील हुपरी शहरात मुलाने आई वडिलांची निर्घृण हत्या केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. शुक्रवारी पहाटे 5 वाजण्याच्या सुमारास इंग्रोळे कॉर्नरजवळ पोटच्या गोळ्यानेच आई आणि वडिलांची राहत्या घरी हत्या केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. घराची वाटणी करून देण्यावरून ही हत्या केल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. हत्या केल्यानंतर मुलगा स्वतःहून हुपरी पोलीस हजर झाला आहे.

काचा, विळती, दगड आणि काठीने प्रहार करत मुलाने आई-वडिलांचा निर्घृण खून केला आहे. विजयमाला नारायण भोसले (70), नारायण गणपतराव भोसले (78) अशी मृत आई वडिलांची नावे आहेत. आरोपी सुनील नारायण भोसले याला हुपरी पोलिसांनी जेरबंद केलं आहे.

घराच्या वाटणीवरुन सुरु होता वाद

मिळालेल्या माहितीनुसार, हे कुटुंब महावीर नगरमधील अल्फालाईन गल्ली येथे वास्तव्यास होतं. नारायण भोसले आणि विजयमाला यांना एकूण तीन नुलं आहेत. मोठा मुलगा चंद्रकांत आणि संजय यांचा सराफाचा व्यवसाय असून त्यानिमित्ताने ते बाहेरगावी वास्तव्यास असतात. आरोपी सुनील याचं लग्न झालेलं आहे, त्याला एक मुलगा आणि मुलगीही आहे. सतत होणारी भांडणं आणि त्रासामुळे पत्नी बेळगावात वास्तव्याला असते. तर सुनील आई-वडिलांसह राहत होता.घराच्या वाटणीवरुन गेल्या काही महिन्यांपासून त्याचा कुटुंबासोबत वाद होत होता.

याच वादातून त्याने शुक्रवारी पहाटे आई-वडील झोपेत असताना, त्यांच्यावर हल्ला केला. वडिलांच्या डोक्यावर काठीने वार केल्यानंतर खिडकीची काच फोडून त्याच्या सहाय्याने वडिलांच्या हाताची नस कापली. आईच्याही हाताची नस त्याने याच पद्धतीने कापली. 

यानंतर तो घराबाहेर पडला आणि शेजाऱ्यांना नेहमीप्रमाणे भेटत थेट पोलीस स्टेशनला गेला आणि आपल्या गुन्ह्याची कबुली दिली. या घटनेनंतर परिसरात भीतीचं वातावरण असून, हळहळ व्यक्त होत आहे.

