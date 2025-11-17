English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मुलाने घेतला वडिलांच्या खुनाचा बदला, तब्बल 17 वर्षं पाहिली वाट, नांडेदमध्ये एखाद्या चित्रपटाप्रमाणे घडली घटना

Nanded Crime: नांदेडमध्ये एखाद्या चित्रपटाच्या कथानकाप्रमाणे मुलाने 17 वर्षानंतर वडिलांच्या हत्येचा बदला घेतल्याची घटना उघडकीस आली आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी आरोपींना अटक केली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 17, 2025, 03:27 PM IST
मुलाने घेतला वडिलांच्या खुनाचा बदला, तब्बल 17 वर्षं पाहिली वाट, नांडेदमध्ये एखाद्या चित्रपटाप्रमाणे घडली घटना

Nanded Crime: मुलगा आपल्या वडिलांच्या खुनाचा बदला घेणारे अनेक चित्रपट तुम्ही पाहिले असतील. पण नांदेडमध्ये प्रत्यक्षात ही घटना घडली आहे. एखाद्या चित्रपटातील कथानकाप्रमाने मुलाने मोठा झाल्यावर आपल्या वडिलांच्या खुनाचा बदला घेतला आहे. नांदेडमधील बळीरामपूरमध्ये ही घटना घडली आहे. नांदेड ग्रामीण पोलिसांनी अवघ्या तीन तासाच्या आत खूनाचा उलघडा करत तिघांना अटक केली आहे. मात्र या घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

बळीरामपूर येथील राष्ट्रपाल कपाळे हा दुकानात बसलेला असताना अज्ञात आरोपींनी धारदार शस्त्रांनी वार करून त्याची हत्या केली. कपाळे एका खून प्रकरणात जामिनावर बाहेर आला होता. 2009 साली कपाळे याने राजू गवळे यांचा खून केला होता. त्या दृष्टीने पोलिसांनी तपास केला असता धक्कादायक बाब समोर आली. खून झालेल्या गवळे यांच्या 20 वर्षीय मुलाने त्याच्या मित्रांच्या मदतीने खूण केल्याचे निष्पन्न झाले. तब्बल 17 वर्षानंतर मुलगा नागेश गवळे याने दोन मित्रांच्या मदतीने कपाळे याचा खून केला. आरोपींनी याबाबत कबुली दिल्याचे पोलिसांनी सांगितलं आहे. 

नेमकं काय घडलं?

शुक्रवारी सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास नांदेड शहरालगत असलेल्या बळीरामपुर पंचशीलनगर येथे राष्ट्रपाल तुकाराम कपाळे (वय 39 रा. पंचशीलनगर ) याची हत्या करण्यात आली. 16 वर्षांपूर्वीच्या एका खून प्रकरणात तो आरोपी होती. राष्ट्रपाल याने इतर दोघांच्या मदतीने राजेंद्र गवळेची हत्या केली होती. काही वर्षांपूर्वी त्यांनी या गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्तता झाली. यानंतर राजेंद्र गवळेचा मुलगा नागेश गवळे याने त्याच्या हत्येचा कट रचण्यास सुरुवात केली. 

राष्ट्रपाल जेलमधून सुटल्यानंतर ऑटो चालवून उदरनिर्वाह करत होता. तसं त्याचं घरी किराणा दुकान देखील होतं. शुक्रवारी रात्री सात वाजता राष्ट्रपाल दुकानात असल्याचं समजताच आरोपी नागेश दोन साथीदारांसह तिथे पोहोचला आणि तीक्ष्ण हत्याराने वार करुन पळ काढला. गंभीर जखमी झालेल्या राष्ट्रपालचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. 

पोलिसांसमोर तपास करताना आोपींची ओळख पटवण्याचं आव्हान होतं. मात्र पोलीस निरीक्षक ओमकांत चिंचोळकर यांनी तीन तासाच्या आत प्रकरण उघडकीस आणलं. शिवाय नागेश राजेंद्र गवळे (वय 20.रा शाहूनगर वाघाळा), अभिजीत राणू गजभारे (वय 20 रा.धनेगाव), लकी राजकुमार पारखे (वय 19 रा.गौतमनगर किल्ला रोड) या आरोपींना अटक केली. वडिलांच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी खून केल्याचे पोलीस तपासात उघड झालं आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
NandedcrimeMurdersonfather

इतर बातम्या

राज ठाकरेंच्या एका आदेशामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळब...

महाराष्ट्र बातम्या