English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महाराष्ट्रातील कल्याण पोलिसांचा एक अजब कारनामा; 2 वर्षाच्या मुलीवर खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल

2 वर्षाच्या चिमुकलीवर खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.  कल्याण पोलिसांचा अजब कारभार समोर आला आहे.  मारहाणप्रकरणी चिमुकलीविरोधात एफआयआर दाखल झाला आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Oct 25, 2025, 09:29 PM IST
महाराष्ट्रातील कल्याण पोलिसांचा एक अजब कारनामा; 2 वर्षाच्या मुलीवर खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल

Kalyan Crime : कल्याण पोलिसांचा एक अजब कारनामा समोर आला आहे.  मोहने गावात झालेल्या दगडफेकीच्या घटनेप्रकरणी पोलिसांनी चक्क एका दोन वर्षाच्या चिमुकलीलाच गुन्हेगार ठरवल आहे. या चिमुकलीवर पोलिसांनी चक्क खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. यामुळे पोलिसांच्या कारभारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

ऐन दिवाळीच्या दिवशी कल्याणच्या मोहने गावात. फटाक्यांवरुन वाद झाला. वादाचं रुपांतर हाणामारीत झाले. तुफान दगडफेक आणि तोडफोडही करण्यात आली. पोलिसांच्या मध्यस्थीनंतर हा वाद मिटला खरा  मात्र नंतर पोलिसांनी जे केलं त्यामुळे स्थानिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली. दगडफेकप्रकरणी पोलिसांनी 25 ते 30 जणांवर गुन्हा दाखल केला. आणि त्यांना कोर्टात हजर केलं. मात्र या गुन्हेगारांच्या यादीमध्ये चक्क एका 2 वर्षाच्या चिमुकलीचाही समावेश करण्यात आला. 

धड रांगताही येत नसेल अशा वयात या चिमुकलीवर पोलिसांनी चक्क खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल केलाय.  त्यामुळे आरोपींच्या यादीतून चिमुकलीचं नाव वगळावं आणि आम्हाला न्याय द्यावा अशी मागणी या मुलीच्या आईनं केली. तक्रारदारानं दिलेल्या माहितीवरुन गुन्हा नोंदवल्याचा दावा पोलिसांनी केला. या प्रकरणाची चौकशी सुरु असल्याचंही पोलिसांनी म्हटलं. मात्र गुन्हा दाखल करताना पोलिसांना चिमुकलीच्या वयाचंही भान राहीलं नाही का असा सवाल स्थानिक विचारत आहेत. या कारभारामुळे पोलिसांच्या कार्यपध्दतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.

FAQ

1. मोहने गावात काय घटना घडली?
दिवाळीच्या दिवशी कल्याणच्या मोहने गावात फटाक्यांमुळे वाद झाला. हा वाद हाणामारीत बदलला आणि तुफान दगडफेक व तोडफोड करण्यात आली. पोलिसांच्या मध्यस्थीनंतर वाद मिटला, पण नंतर पोलिसांच्या कारवाईमुळे स्थानिकांमध्ये संताप उसळला.

2. पोलिसांनी कोणती कारवाई केली?
दगडफेक प्रकरणात पोलिसांनी २५ ते ३० जणांवर गुन्हा दाखल केला आणि त्यांना कोर्टात हजर केले. मात्र, या गुन्हेगारांच्या यादीत एका २ वर्षांच्या चिमुकलीचाही समावेश करण्यात आला. तिच्यावर खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल केला गेला आहे.

3. २ वर्षांच्या चिमुकलीवर गुन्हा का दाखल केला?
तक्रारदाराने दिलेल्या माहितीवरून गुन्हा नोंदवल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. मात्र, धड रांगताही येत नसलेल्या या वयातल्या चिमुकलीला खुनाचा प्रयत्नाचा गुन्हा लावण्यात आला, ज्यामुळे पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
A strange feat of Kalyan Police in MaharashtraA case of attempted murder has been registered against a 2 year-old girlKalyan crime newsकल्याणकल्याण क्राईम न्यूज

इतर बातम्या

कॅच पकडताना श्रेयसला दुखापत, थेट हॉस्पिटलमध्ये नेलं, BCCI न...

स्पोर्ट्स