महाराष्ट्रातील कल्याण पोलिसांचा एक अजब कारनामा; 2 वर्षाच्या मुलीवर खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल

Kalyan Crime : कल्याण पोलिसांचा एक अजब कारनामा समोर आला आहे. मोहने गावात झालेल्या दगडफेकीच्या घटनेप्रकरणी पोलिसांनी चक्क एका दोन वर्षाच्या चिमुकलीलाच गुन्हेगार ठरवल आहे. या चिमुकलीवर पोलिसांनी चक्क खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. यामुळे पोलिसांच्या कारभारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ऐन दिवाळीच्या दिवशी कल्याणच्या मोहने गावात. फटाक्यांवरुन वाद झाला. वादाचं रुपांतर हाणामारीत झाले. तुफान दगडफेक आणि तोडफोडही करण्यात आली. पोलिसांच्या मध्यस्थीनंतर हा वाद मिटला खरा मात्र नंतर पोलिसांनी जे केलं त्यामुळे स्थानिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली. दगडफेकप्रकरणी पोलिसांनी 25 ते 30 जणांवर गुन्हा दाखल केला. आणि त्यांना कोर्टात हजर केलं. मात्र या गुन्हेगारांच्या यादीमध्ये चक्क एका 2 वर्षाच्या चिमुकलीचाही समावेश करण्यात आला.
धड रांगताही येत नसेल अशा वयात या चिमुकलीवर पोलिसांनी चक्क खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल केलाय. त्यामुळे आरोपींच्या यादीतून चिमुकलीचं नाव वगळावं आणि आम्हाला न्याय द्यावा अशी मागणी या मुलीच्या आईनं केली. तक्रारदारानं दिलेल्या माहितीवरुन गुन्हा नोंदवल्याचा दावा पोलिसांनी केला. या प्रकरणाची चौकशी सुरु असल्याचंही पोलिसांनी म्हटलं. मात्र गुन्हा दाखल करताना पोलिसांना चिमुकलीच्या वयाचंही भान राहीलं नाही का असा सवाल स्थानिक विचारत आहेत. या कारभारामुळे पोलिसांच्या कार्यपध्दतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
FAQ
1. मोहने गावात काय घटना घडली?
दिवाळीच्या दिवशी कल्याणच्या मोहने गावात फटाक्यांमुळे वाद झाला. हा वाद हाणामारीत बदलला आणि तुफान दगडफेक व तोडफोड करण्यात आली. पोलिसांच्या मध्यस्थीनंतर वाद मिटला, पण नंतर पोलिसांच्या कारवाईमुळे स्थानिकांमध्ये संताप उसळला.
2. पोलिसांनी कोणती कारवाई केली?
दगडफेक प्रकरणात पोलिसांनी २५ ते ३० जणांवर गुन्हा दाखल केला आणि त्यांना कोर्टात हजर केले. मात्र, या गुन्हेगारांच्या यादीत एका २ वर्षांच्या चिमुकलीचाही समावेश करण्यात आला. तिच्यावर खुनाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल केला गेला आहे.
3. २ वर्षांच्या चिमुकलीवर गुन्हा का दाखल केला?
तक्रारदाराने दिलेल्या माहितीवरून गुन्हा नोंदवल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. मात्र, धड रांगताही येत नसलेल्या या वयातल्या चिमुकलीला खुनाचा प्रयत्नाचा गुन्हा लावण्यात आला, ज्यामुळे पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.