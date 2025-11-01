English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ज्युनिअर कोण अन् सीनिअर कोण? वादातून महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याची हत्या, नागपूर हादरलं

नागपुरात एका विद्यार्थ्याच्या हत्येनंतर खळबळ उडाली आहे. पोलसिांनी याप्रकरणी तीन आरोपींना अटक केली आहे. आरोपींमध्ये एका अल्पवयीन मुलाचाही समावेश आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 1, 2025, 01:15 PM IST
ज्युनिअर कोण अन् सीनिअर कोण? वादातून महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याची हत्या, नागपूर हादरलं

नागपुरात एका महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याची हत्या करण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या दोन गटात झालेल्या वादातून विद्यार्थ्यांची हत्या करण्यात आली. नागपूरच्या पारडी पोलीस स्टेशन हद्दीत ही घटना घडली आहे. नूर नवाज हुसेन असं मृत विद्यार्थ्याचं नाव आहे. तर खिलेश्वर बीसेन असं मुख्य आरोपीचं नाव आहे. यामध्ये चार आरोपी असून एक अल्पवयीन आहे.

नागपुरातील पारडी परिसरातील एच बी टाऊन परिसरात काल रात्री उशिरा दोन विद्यार्थ्यांच्या गटात भांडण होऊन एकाची हत्या झाल्याची घटना समोर आली आहे. सिनियर आणि ज्युनिअर असा वाद असल्याचं पोलीस सांगत आहेत. मात्र हा वाद एका मुलीवरुन झाल्याचं बोललं जात आहे. बिसेन याच्यासोबत आणखी तीन आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे. या गुन्ह्यात एका अल्पवयीन मुलाचाही समावेश आहे. 

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नूर आणि आरोपी यांच्यात ज्युनिअर सिनियर वरुन वाद सुरू होता. आणि हा वाद मिटवण्यासाठी एचबी टाऊन या ठिकाणी हे सगळे एकत्र आले होते. पण वाद मिटण्याऐवजी विकोपाला गेला. बिसेन याने चाकूने वार करत नूरला गंभीर जखमी केलं. त्याला मेयो हॉस्पिटलमध्ये नेलं असता त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर पोलीस तात्काळ तेथे हजर झाले आणि त्यांनी सर्व आरोपींना अटक करून चौकशी करत पुढील तपास करत आहेत.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
crimenagpurMurder

इतर बातम्या

'राज ठाकरे 'पाहुणा कलाकार', ते ज्यांना घाणेर...

मुंबई बातम्या