पुण्यात मध्यरात्री घडली भयानक घटना; चोरी करायला गेलेल्या चोरट्याचा मृत्यू

Pune Crime News : पुण्यात मध्यरात्री एक भयानक घटना घडली आहे. पुण्यात चोरट्यांना बेदम मारहाण झाली आहे. एकाचा मृत्यू झाला असून दोघे जण गंभीर जखमी झाले आहेत. पुण्यातील चंदननगर परिसरात मध्यरात्री घडलेल्या एका धक्कादायक प्रकाराने परिसरात खळबळ उडाली आहे.
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहिती नुसार भंगार दुकानात चोरीसाठी आलेल्या चोरट्यांना रंगेहात पकडण्यात आले. चोरट्यांना पकडून दुकानमालक आणि कामगारांनी रात्रभर बेदम मारहाण केली. या मारहाणीत एका चोरट्याचा मृत्यू झाला असून दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. मृत चोरट्याचं नाव नवाज इम्तियाज खान असं आहे. ही घटना रात्री तीनच्या सुमारास घडली. चोरीच्या प्रयत्नात पकडलेल्या तिघा चोरट्यांपैकी नवाज खानचा जागीच मृत्यू झाला, तर दोघांना गंभीर अवस्थेत ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. पोलिसांनी दुकानमालक आणि मारहाण करणाऱ्या कामगारांना ताब्यात घेतलं आहे. प्राथमिक तपासानुसार, चोरीच्या प्रयत्नात पकडलेल्या चोरट्यांना आत्मरक्षण आणि संतापाच्या भरात मारहाण झाली असावी, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे.
दरम्यान, पुण्यातील गुन्हेगारी काही केल्या कमी होण्याचं नाव घेत नाही. निलेश घायवळ प्रकरण ताजं असताना आता कुख्यात गुंड टिपू पठाणचं प्रकरण समोर आले आहे. टिपू पठाणसह 13 जणांवर खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. टिपूने जागेवर ताबा बसवत जागा मालकाकडून 25 लाखांची खंडणी मागितली तसंच जागामालकाला जीवेमारण्याचीही धमकी दिली. याप्रकरणी काळेपडळ पोलीस ठाण्यात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. टिपू हा रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असून त्याच्यावर अनेक गुन्हे दाखल आहेत.