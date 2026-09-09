ज्या खेळाचं नावं ऐकलं नाही, त्याच खेळाच्या नावावर मिळाल्या हजारो सरकारी नोकऱ्या

चंद्रकांत फुंदे, प्रतिनिधी, पुणे : पुणे पोलिसांनी बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रांचा मोठा घोटाळा उघडकीस आणलाय...कुराश नावाच्या खेळासाठी या संघटनेच्या अध्यक्ष सचिवांनी कोणत्याही स्पर्धा न घेता चक्क 1 हजार बोगस सर्टिफिकेट वाटून संबंधित उमेदवारांकडून करोडो रुपये गोळा केल्याचा पोलिसांना संशय असून काही यापैकी अनेकांनी याच बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे 5 टक्के क्रीडा कोट्यातून शासकीय नोकऱ्या देखील लाटल्यात...पाहुयात हा नवा बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र घोटाळा नेमका आहे तरी काय?
कुराश आणि ड्रँगन बोटिंग हे खेळ खरंतर महाराष्ट्र सोडा भारताचे देखील नाहीत...तरीही या दोन्ही गेमच्या स्पर्धा भरवल्याचे दाखवून संबंधित क्रीडा संघटनेनं तब्बल 1 हजाराच्या वर बोगस प्रमाणपत्र वाटल्याचं पुणे पोलिसांच्या तपासात समोर आलंय...याबाबत अक्षय चव्हाण नावाच्या उमेदवाराने अप्पर पोलीस आयुक्त तेजस्विनी सातपुते यांच्याकडे लेखी तक्रार केला होता...त्या तक्रार अर्जावरून क्राईम ब्रँचचे सीनियर पोलीस निरिक्षक संदिप लगड यांना चौकशी अंती एफआयआर नोंदवून दोन आरोपींना गजाआड केलंय...
शिवाजी साळुंखे आणि अंकुश नागर अशी आरोपींची नावे आहेत...कुराश संघटनेचे ते पदाधिकारी आहेत
एसीपी शंकर खटके या गुन्ह्याचा तपास करत असून त्यांच्या तपासात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्यात...आणि त्या म्हणजे प्रत्यक्ष स्पर्धा न घेताच फक्त कागदावर स्पर्धा घेतल्याचे दाखवून बोगस सर्टिफिकेट किमान 3 ते 5 लाखाने विकणे त्यासाठी जिल्हास्तरावर एजंट नेमणे इ...
मुळात हा घोटाळा उघडकीस आलाय ते सर्टिफिकेट वरील जिल्ह्यांच्या बदललेल्या नावांमुळे...जसं की उस्मानाबाद या जिल्ह्याचं धाराशिव हे नाव 2023 नंतर झालंय तरीही 2018 च्या सर्टिफिकेट वर हे बदललेलं आलं कारण सर्टिफिकेटच मुळात 2025 साली बनवली गेली होती म्हणून हा घोळ झाला आणि तिथेच हे व्हाईट कॉलर आरोपी पुणे पोलिसांच्या अलगद जाळ्यात सापडल्याचे तपासअधिकारी कटके सांगतात.
याच कुराश खेळातील बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे एकट्या पुणे शहर पोलीस 19 जणांनी नोकऱ्या पटकावल्यात...राज्यभरात हीच संख्या आणखी वाढू शकते...
या कुराश संघटनेच्या पदाधिकारींनी वाटलेली बोगस प्रमाणपत्र व्हेरिफाय करण्याचं काम हे बालेवाडीत बसलेल्या उप क्रीडासंचालक किंवा मग त्यांच्या ऑफिसमधील अधिकाऱ्यांचे असते...पण त्यांनी ही बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र क्रॉसचेक न करतात परस्पर व्हेरिफाय केल्याचं पोलीस तपासात समोर आलंय त्यामुळे त्यांचीही आता चौकशी होणार आहे
बरं हे कुराश खेळाचं तर काहीच नाही कारण तो जरी उझबेकीस्तानचा खेळ असला तरी भारतातही आता अनेक ठिकाणी एका साध्या मँटवर खेळला जातो पण ड्रँगन बोटिंग स्पर्धा घेण्यासाठी किमान चायना सारख्या बारामाही नदी तर आपल्या मराठवाड्यात नकोत का? पण तरीही बीड, लातूर आणि उस्मानाबाद सारख्या दुष्काळी जिल्ह्यात या ड्रँगन बोटिंग स्पर्धेची बहुतांश सर्टिफिकेट वाटली गेल्याचं पोलिसांच्या चौकशीत समोर आलंय त्यामुळे आम्ही या ड्रँगन बोटिंग सर्टिफिकेट घोटाळ्याचीही स्वतंत्र पण चौकशी करणार असल्याचे तपासअधिकारी कटके सांगतात...
महाराष्ट्रातील शासकीय नोकऱ्यांमध्ये 5 टक्के कोटा हा स्पोर्ट्ससाठी राखीव हे त्याचाच फायदा उचलण्यासाठी जे खेळ महाराष्ट्रातील लोकांना फारसे माहित देखील नाहीत त्यांच्या नावाने संघटना काढून बोगस सर्टिफिकेट हा असा काळाबाजार मांडला जातो...पण त्यांच्यातलाच एखादा पीडित त्याचा हा असा भांडाफोड करतो...