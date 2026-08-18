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पुण्यातील प्रसिद्ध दिवेघाटाखालून आता धावणार मेट्रो अन् गाड्या, 'या' मोठ्या प्रकल्पासाठी सरकार बांधणार बोगदे

पुण्यावरून प्रस्तावित पुरंदर विमानतळाला अतिजलद पोहोचता यावे यासाठी दिवेघाटाखालून बोगदे बांधण्यात येणार आहेत. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 18, 2026, 09:11 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:11 AM IST
पुण्यातील प्रसिद्ध दिवेघाटाखालून आता धावणार मेट्रो अन् गाड्या, 'या' मोठ्या प्रकल्पासाठी सरकार बांधणार बोगदे
Image Credit: Dive Ghat for Metro

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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