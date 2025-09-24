पुण्यात फसवणुकीचा अत्यंत धक्कादायक प्रकार; केंद्रीय गृहमंत्र्यांसोबत कॉन्फरस कॉल आणि... निवृत्त बँक अधिकाऱ्याला मेव्हण्यानेच लुटले

Pune Crime News : केंद्रीय गृहमंत्र्यांसोबत कॉन्फरस कॉल, 'रॉ' च्या गुप्त मिशनमध्ये कामगिरी, 38 कोटी रुपयांचं बक्षीस अशा आमिषांवर विश्वास ठेवल्याने पुण्यातील एका निवृत्त बँक अधिका-याची चार कोटींची फसवणूक झाली आहे. धक्कादायक म्हणजे पीडित व्यक्तीच्या जवळच्या नातेवाईकांनीच त्याची फसवणूक केल्याचं उघड झाले.
पुण्यात राहणारे सूर्यकांत थोरात हे सेवानिवृत्त बँक कर्मचारी आहेत. 2019मध्ये त्यांचा मेहुणा सुनील प्रभाळेनं त्यांची फसवणूक करत सुर्यकांत यांच्याकडून पैसे लुटल्याचं समोर आलंय. या फसवणिकीच्या प्रकारामुळे एकचल खळबळ उडाली आहे.
पुण्यात राहणारे सूर्यकांत थोरात यांना मेहुणा सुनील प्रभाळे यानेच गंडवले. मुलगा केंद्रीय गुप्तचर विभागात कार्यरत असल्याची बतावणी करत जाळ्यात ओढले. मिशन पूर्ण केल्याने मुलाला 38 कोटी मिळणार असल्याचंही सांगितलं. 38 कोटी मिळवण्यासाठी सुर्यकांत यांच्याकडे मदतीची विनंती. प्रोसेसिंग फी, वकील फी, वरिष्ठांना भेटवस्तू देण्यासाठी पैशांची मागणी केली. सूर्यकांत यांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांच्या आवाजात फोन केला. बनावट फोननंतर सूर्यकांत यांनी 4 वर्षात 4 कोटी दिले. अनेकांकडून उसणे पैसे घेऊन सूर्यकांत यांची सुनील प्रभाळेला मदत केली. 4 वर्ष उलटूनही पैसे न मिळाल्याने सूर्यकांत यांची पोलिसात तक्रार दाखल केली.
आपल्याच घरातल्या व्यक्तीला मदत करण्याचा एवढा मोठा फटका सूर्यकांत थोरात यांना बसलाय. सूर्यकांत यांनी अनेकांकडून उसणे पैसे घेऊन मेहुण्याला मदत केली. आता या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा करणार आहे. थेट केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या फोनचा बनाव करून फसवणूक करण्यात आल्याने पुण्यात खळबळ उडालीये. अशाप्रकारे कोणत्याही बनावट फोन कॉलवर आणि आर्थिक व्यवहारांवर विश्वास ठेवताना दोनदा विचारा करावा आणि मगच पुढची कृती करावी असं आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आला आहे.