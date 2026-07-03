/महायुतीतील वाद चव्हाट्यावर! कल्याणात राजकीय राडा, नगरसेवक मधुर म्हात्रे यांच्याकडून आकाश जयस्वाल यांना मारहाण, व्हिडिओ व्हायरल

कल्याण पूर्वेतील श्रीराम टॉकीज परिसरात झालेल्या हाणामारी प्रकरणाने आता नवे वळण घेतले आहे. शिंदे गटाचे नगरसेवक मधुर म्हात्रे आणि आकाश जयस्वाल यांच्यातील मारहाणीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून राजकीय वातावरण तापले आहे. एका बाजूला मधुर म्हात्रे यांनी जयस्वालकडून धारदार शस्त्राने हल्ला झाल्याचा आरोप केला आहे, तर दुसरीकडे आकाश जयस्वाल यांनी मधुर म्हात्रे आणि त्यांच्या साथीदारांनीच आपल्याला मारहाण करून सोन्याची चैन व मोबाईल हिसकावल्याचा दावा केला आहे. या प्रकरणामुळे महायुतीतील अंतर्गत वादही पुन्हा चर्चेत आला आहे.
विशेष म्हणजे गुरुवारी मारहाण झाली तेव्हा मधुर मात्रे यांनी हा हल्ला आकाश जयस्वाल याने केला असून जयस्वाल हा एका हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असून त्याच्यावर कल्याणमध्ये प्रवेशबंदी न्यायालयाने केल्याचा दावा केला होता. तसेच आकाश जयस्वाल हा भाजपचे माजी उपमहापौर आणि माजी नगरसेवक विक्रांत तरे यांचा समर्थक असल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे.
पालिका निवडणुकीतील पराभवानंतर गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींचा वापर करून आपल्यावर दबाव टाकला जात असल्याचा गंभीर आरोपही मधुर म्हात्रे यांनी विक्रांत तरे यांच्यावर केला. निवडणुकीपासूनच आपल्या कामात अडथळे निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला. विक्रांत तरे यांनी आपण आणि मधुर म्हात्रे हे राजकीय विरोधक असल्याचे सांगत त्यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यामुळे स्थानिक राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपांची जोरदार लढाई सुरू झाली असून परिसरात तणावाचे वातावरण कायम आहे. सध्या कोळसेवाडी पोलीस या संपूर्ण प्रकरणाचा अधिक तपास करत असून दोघांवर गुन्हे दाखल झाले आहे