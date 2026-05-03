एक गाव, एक घटना... नसरापूर प्रकरणावर संतापाचा ज्वालामुखी! अत्याचारनंतर राज्यभरात संतापाची लाट

नसरापूर अत्याचार प्रकरणातील आरोपीला फाशीची शिक्षा द्यावी यासाठी पुण्यात आंदोलन करण्यात आलं, शिवसेना आणि पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून हे आंदोलन करण्यात आलं आहे. तर दुसरीकडे विविध सामाजिक संघटनांनी देखील आंदोलन करत घटनेचा निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे. नसरापूर चिमुकली अत्याचार आणि हत्या प्रकरणात शनिवारी आंदोलन झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशीही आंदोलनाची धार कायम असल्याचं पाहायला मिळालं, पुणे शहरात आज ठिकठिकाणी राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी आंदोलन केलं, नराधमावर कठोर कारवाईसाठी ही आंदोलनं करण्यात आली आहेत.
पुण्याच्या अलका चौकात शिवसेनेच्या महिला आघाडीनं आणि पवारांच्या राष्ट्रवादीनं आंदोलन केलं आहे, आरोपीला तात्काळ फाशी देण्यात यावी अशी मागणी शिवसेनेच्या महिला आघडी आणि पवारांच्या राष्ट्रवादीने केले. तर सामाजिक संघटना देखील या अत्याचाराच्या घटनेनंतर आक्रमक झाल्या आहेत. पुण्याच्या सिटी प्राईड चौकामध्ये गनिमी कावा या संघटनेनं आंदोलन केलं आहे, रस्त्यावर टायर जाळत अत्याचाराच्या घटनेचा निषेध करण्यात आला आहे. खेड शिवापूर- टोलनाक्यावर भीम आर्मीकडून रास्ता रोको करण्यात आला होता, त्यामुळे काही काळ या ठिकाणी ट्रॅफिक पाहायला मिळाली, मात्र त्यानंतर पोलिसांनी आंदोलकांची धरपकड करत त्यांना ताब्यात घेतलं होतं.
अत्याचाराच्या घटनेनंतर नसरापूरसह राजगड तालुक्यात आज बंद पुकारण्यात आलाय, तर दुसरीकडे आंदोलनाच्या माध्यमातूनही या घटनेचा तीव्र निषेध करण्यात आलाय, काल देखील ग्रामस्थांनी पुण्यात मुंबई-बंगळुरू महामार्गावर रास्ता रोको केला होता, तसंच आजही पुण्यात ठिकठिकाणी आंदोलन करून आरोपीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
निर्दयी अत्याचारानंतर आता जनतेच्या मनात एकच सवाल आहे. न्याय कधी आणि कसा? पुणे जिल्ह्यातल्या नसरापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणानंतर राज्यभरात संतापाची लाट आहे. आरोपी भीमराव कांबळे याचा एन्काऊंटर करण्याची मागणी केली आहे. सामान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकारणी, कलाकार. सगळ्यांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या प्रकरणानंतर सामाजिक कार्यकर्त्या तृप्ती देसाईंनी पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांची भेट घेत कुटुंबाला धीर दिला. आणि आरोपीचा एन्काऊंटर करण्याची मागणी केली. दरम्यान मंत्री संजय शिरसाट यांनीही कठोर भूमिका घेतली आहे. अशा नराधमांना चौकात शिक्षा द्यायला हवी असं त्यांनी म्हटल आहे. काही प्रकरणांमध्ये एन्काऊंटर झाले आहेत असंही त्यांनी सांगितलं.