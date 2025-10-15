पती बेपत्ता झाल्याची पत्नीची तक्रार, तपास केला असता पोलीस हादरले, तिनेच बेशुद्ध होईपर्यंत त्याच्यासोबत...; तालुका हादरला

नांदेड जिल्ह्यात पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने पतीची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पती अनैतिक संबंधात अडथळा ठरत असल्याने पत्नीने तिची हत्या केली. हत्या केल्यानंतर पत्नीने पोलीस ठाण्यात पती बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली होती. पण पोलिसांनी पत्नीचा मोबाईल सीडीआर तपासला असता, तिने एकाच व्यक्तीला अनेकदा फोन केल्याचं आढळलं. यानंतर पोलिसांनी चौकशी केली असता गुन्हा उघडकीस आला आणि पोलिसांनी अटकेची कारवाई केली.
अनैतिक संबंधात अडथळा ठरणाऱ्या पतीला प्रियकराच्या मदतीने पुलावरून नदीत फेकून दिले. पतीने आत्महत्या केल्याचा बनाव करणाऱ्या नराधम पत्नीचा डाव मात्र पोलिसांनी उघडा पाडला. नांदेड जिल्ह्यातील किनवट मधील ही घटना आहे. 51 वर्षीय विनोद भगत हे गोकुंदा मध्ये पत्नी प्रियंकासोबत राहत होते. दोघांचा सुखी संसार सुरु होता. पण प्रियंकाचे सूत ब्रोकर म्हणून काम करणाऱ्या शेख रफिकसोबत जुळले. अनैतिक संबंधात पती अडथळा ठरत असल्याने त्याचा काटा काढण्याचा कट दोघांनी रचला.
29 ऑगस्ट रोजी विनोदला रफिकने खूप दारू पाजली आणि बेधुंद केलं. त्यांनतर प्रियंका आणि तिचा प्रियकर शेख रफिक याने विनोदला पैनगंगा नदीवरील खरबी पुलावर नेलं. दोघांनी विनोदला नदीत फेकून दिलं. 3 सप्टेंबर रोजी पत्नीने पती बेपत्ता असल्याची तक्रार दिली. विनोचा मृतदेह विदर्भातील महागाव येथे पैनगंगा नदीत सापडला.
पण ही आत्महत्या नसून घातपात झाल्याचा संशय मयताच्या बहिणीने व्यक्त केला. पोलिसांनी पत्नीच्या मोबाईलचा सीडीआर तपासला असता एकाच व्यक्तीला अनेकदा फोन केल्याचं आढळून आले. शेख रफिक याला ताब्यात घेऊन पोलिसांनी खाक्या दाखवताच खुनाचा उलगडा झाला. या घटनेने किनवट तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.