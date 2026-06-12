बीडमध्ये अपघातात तरुणाचा मृत्यू, तपासात भलताच खुलासा; रात्री आला होता 'कार्यक्रम ओके' चा फोन; Instagram ने केला भांडाफोड

महेंद्रकुमार मुधोळकर, बीड
सात वर्षांपूर्वी प्रेमातून जुळलेले नाते... संसारात वाढत गेलेले वाद... आणि पतीच्या जिवलग मित्रासोबत जुळलेले अनैतिक संबंध... या सगळ्याचा शेवट झाला तो एका थरारक हत्याकांडात. बीड जिल्ह्यात पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने स्वतःच्या पतीची हत्या घडवून आणल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. विशेष म्हणजे, हत्येनंतर अपघाताचा बनाव रचून गुन्हा दडपण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र पोलिसांच्या कसून तपासामुळे या रक्तरंजित कटाचा पर्दाफाश झाला.
रस्त्याच्या कडेला किरण सोनवणे रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला होता. त्याच्या शेजारी पडलेली दुचाकी पाहून प्रथमदर्शनी हा अपघात असल्याचा संशय आला होता. मात्र, पोलिस तपासात समोर आलेले वास्तव अधिकच धक्कादायक आहे. किरणचा मृत्यू अपघातात नव्हे, तर गळा आवळून करण्यात आलेल्या हत्येमुळे झाला होता. या हत्येमागची मुख्य सूत्रधार ठरली ती त्याची पत्नी प्रियंका सोनवणे. सात वर्षांपूर्वी प्रेमविवाह केलेल्या या दाम्पत्यामध्ये वारंवार वाद होत होते. चार महिन्यांपूर्वी किरणचा मित्र दशरथ परदेशी त्यांच्या संपर्कात आला. कौटुंबिक वादाची माहिती मिळाल्यानंतर प्रियंका आणि दशरथ यांच्यात जवळीक वाढली आणि त्याचे रूपांतर प्रेमसंबंधात झाले. याच काळात प्रियंकाने पतीचा कायमचा काटा काढण्याचा कट रचला. ठरल्याप्रमाणे प्रियंकाने किरणला घराबाहेर पाठवले. त्यानंतर दशरथ परदेशी आणि त्याचा साथीदार धीरज येडे यांनी किरणचा गळा आवळून खून केला. हत्येनंतर घटनास्थळी दुचाकी टाकून अपघाताचा बनाव रचण्यात आला आणि आरोपी तेथून पसार झाले.
किरण बेपत्ता झाल्यानंतर कुटुंबीयांनी त्याचा शोध सुरू केला. विशेष म्हणजे, या शोधमोहीमेत पत्नी प्रियंकाही सक्रियपणे सहभागी झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे सुरुवातीला तिच्यावर कोणालाही संशय आला नाही. मात्र पोलिसांच्या तांत्रिक तपासात धक्कादायक माहिती समोर आली. किरण बेपत्ता असताना प्रियंका आणि दशरथ परदेशी यांच्यात रात्रभर सोशल मीडियाद्वारे सातत्याने संपर्क सुरू असल्याचे उघड झाले. त्याचवेळी दशरथ परदेशी आणि त्याचा मित्र धीरज येडे हे दोघेही अचानक गायब असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी तांत्रिक विश्लेषण आणि लोकेशन ट्रॅकिंगच्या मदतीने दोघांचा शोध घेतला आणि त्यांना पनवेल येथून ताब्यात घेतले. चौकशीत आरोपींनी गुन्ह्याची कबुली दिली. प्रियंकाच्या सांगण्यावरूनच हत्या केल्याचे निष्पन्न झाले. या उघडकीनंतर संपूर्ण बीड जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली असून तिन्ही आरोपी सध्या नेकनूर पोलिसांच्या कोठडीत आहेत
प्रेम, संशय, विश्वासघात आणि सूड या भावनांमधून घडलेल्या या हत्याकांडाने पुन्हा एकदा बीड जिल्ह्यातील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. गेल्या काही काळात खून, दरोडे, मारहाण आणि गंभीर गुन्ह्यांच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, गुन्हेगारांमध्ये पोलिसांविषयीचा धाक कमी होत चालल्यामुळे अशा घटनांना खतपाणी मिळत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी आणि कायदा-सुव्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी बीडसाठी स्वतंत्र स्पेशल टास्क फोर्स स्थापन करण्याची मागणी पुढे येत आहे