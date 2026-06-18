/पत्नीवर नजर ठेवण्यासाठी डॉक्टर पतीने संपूर्ण घरभर लावले CCTV; तिने असं काही केलं की अख्खं कुटुंब हादरलं

Crime News: अंबरनाथमध्ये एका 26 वर्षीय नवविवाहितेने लग्नानंतर अवघ्या दीड महिन्यात हुंड्यासाठीच्या छळाला कंटाळून आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत या नवविवाहितेच्या डॉक्टर पतीला अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे. विशाखा टिळेकर असं या मृत नवविवाहितेचं नाव होतं. विशाखा डॉक्टर पतीसह अंबरनाथ येथे वास्तव्यास होती. शेजारच्या महिलेशी गप्पा मारल्याने सासरच्यांनी तिला मारहाण केली होती. पण हा छळ फक्त शारिरीक मारहाणीपुरता नव्हता असं तिच्या कुटुंबीयांचं म्हणणं आहे.
पतीने पत्नीच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी घरात आणि घराबाहेर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले होते. तिच्या गोपनीयतेवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात होता. शेजाऱ्यांशी बोलल्यास मारहाण करणे, तसंच माहेरून पैसे आणि दागिने आणण्यासाठी दबाव टाकणं, असे गंभीर आरोप मृत विवाहितेच्या कुटुंबीयांनी केले आहेत.
विशाखाचं अंबरनाथमधील डॉ. नितीन टिळेकर याच्यासोबत 30 एप्रिल 2026 रोजी तिचं लग्न झालं होतं. लग्नापूर्वी सगळं सुरळीत होतं, मात्र लग्नानंतर विशाखाला हुंड्यासाठी मानसिक आणि शारीरिक त्रास देण्यास सुरुवात झाली. लग्नात अपेक्षेप्रमाणे मानपान मिळाला नाही, माहेरून पैसे आणि दागिने आणले नाहीत, यासाठी तिचा सतत मानसिक आणि शारीरिक छळ सुरू होता.
इतकंच नव्हे, तर पत्नी दिवसभर काय करते, कोणाशी बोलते आणि कुठे जाते यावर लक्ष ठेवण्यासाठी पती डॉ. नितीन टिळेकर याने घरात आणि घराबाहेर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले होते. विशाखाला तिच्या माहेरच्यांशी बोलण्यास सुद्धा मज्जाव करण्यात आला होता. दोन दिवसांपूर्वी शेजारच्या महिलेशी बोलल्याच्या कारणावरून विशाखाला पतीने मारहाण केली होती. आत्महत्या करण्यापूर्वी तिने आपल्यावर होत असलेल्या त्रासाबाबत आईला माहिती दिली होती. यानंतर आई-वडील तिला माहेरी घेऊन जाण्याची तयारी करत असतानाच विशाखाने राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली
याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिसांनी आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, हुंड्यासाठी छळ करणे यासह इतर कलमांनुसार पती डॉ. नितीन टिळेकर याच्यासह सासरच्यांवर गुन्हा दाखल केला असून नितीन टिळेकर याला बेड्या ठोकल्या आहेत