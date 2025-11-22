पुण्यात कचरा गोळा करणाऱ्या महिलेला सापडली 10 लाख रुपयांची कॅश; यानंतर महिलेने पैशांचे जे केले ते...

Pune News : पुण्यात कचरा गोळा करणाऱ्या महिलेला सापडले 10 लाख रुपये सापडले. यानंतर महिलने जे काही केले ते पाहून सगळेच अंचबित झाले. पुण्यात या महिलेची जोरदार चर्चा सुरु आहे. या महिलेने एवढी मोठी रक्कम पाहून एक मोठा निर्णय घेतला. जाणून घेऊया या महिलेने नेमके काय केले.
अंजू माने असे 10 ला यांना दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम सापडली. अंजू माने या पुण्यात कचरा गोळा करण्याचे काम करतात. नेहमी प्रमाणे कचरा गोळा करत असताना त्यांना 10 लाखांची रोकड सापडली. अंजु माने या लहानपणापासून कचरा वेचण्याचं काम करतात. त्या सदाशिव पेठेत कचरा गोळा करतात. त्यांना एक मुलगा एक मुलगी आहे. कष्टाने दोन्ही अपत्यांचा सांभाळ करून त्यांनी मुलांना शिकवलं प्रामाणिकपणाने जगण्याचे संस्कार मुलांवर केले आणि कृतीतून दाखवूनही दिले.
लबाडी करायची नाही खोटं बोलायचं नाही कोणाला फसवायचं नाही कष्टाने करून खायचं असा आवाहन या निमित्ताने कचरा वेचक अंजू माने यांनी कलियुगातल्या लोकांना केलंय. आमच्या आईचा आम्हाला अभिमान वाटतो अशी प्रतिक्रिया त्यांच्या मुलांनी दिली आहे. कचरा गोळा करताना सापडलेली 10 लाख रुपयांची रक्कम त्यांनी ज्या व्यक्तीची होती त्यांना परत केली. अंजू माने यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. सध्याच्या या खोट्या आणि फसव्या जगात प्रामाणिकपण आजही टिकून आहे हे अंजू माने यांनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिले.
सेंट्रल रेल्वेने दोन महिन्यांच्या स्वच्छता मोहिमेत कार्यालयीन भंगार विकून तब्बल 5.98 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. यातून 19 दशलक्ष किलोपेक्षा जास्त (1.9 कोटी किलो) कचरा बाहर काढला गेला आणि जवळपास 74,876 चौ. फूट जागा मोकळी झाली.छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या हेरिटेज इमारतीसह इतर रेल्वे कार्यालयांमध्ये वर्षानुवर्षे साचलेले जुने कागद, ई-कचरा, जुन्या यंत्रसामुग्री, संगणक, फर्निचर आदींच्या ढिगाऱ्यांवर उपाययोजना म्हणून सेंट्रल रेल्वेने ही विशेष मोहीम हाती घेतली. यात 1,943 कार्यालये आणि 2,565 ठिकाणे (रेल्वे स्थानके, पादचारी पूल, प्लॅटफॉर्म आदी) स्वच्छ करण्यात आली. 1.9 कोटी किलोहून अधिक भंगार काढला आणि ते विकून 5.98 कोटी रुपये मिळवले.