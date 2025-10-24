'PSI ने 4 वेळा बलात्कार करुन...', हातावर सुसाईड नोट लिहून महिला डॉक्टरची आत्महत्या, महाराष्ट्राला हादरवणारी घटना

Satara Woman Doctor Suicide: साताऱ्यातील फलटण येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला डॉक्टरने आत्महत्या केली आहे. डॉ. संपदा मुंडे असं या महिला डॉक्टरचं नाव असून फलटण येथील एका हॉटेलच्या रूममध्ये तिने टोकाचं पाऊल उचलत आत्महत्या केली आहे. आत्महत्या कऱण्याआधी तिने हातावर सुसाईड नोट लिहिली होती. यामध्ये तिने पोलीस निरीक्षकाने आपल्यावर चार वेळा बलात्कार केल्याचा उल्लेख केला आहे. तसंच एकाने आपला मानसिक छळ केल्याचं सांगितलं आहे. या घटनेनंतर महाराष्ट्र हादरला आहे.
संपदा मुंडे नावाच्या डॉक्टर आणि जिल्हा पोलिसांमध्ये वैद्यकीय तपासणीवरून सुरू असलेल्या वादातून हे घडल्याची सूत्रांची माहिती आहे. दोन्ही पक्षांमध्ये यापूर्वी वाद झाला होता, त्यानंतर डॉक्टरविरुद्ध विभागीय चौकशी देखील सुरू करण्यात आली होती, असं सूत्रांनी सांगितलं आहे.
डॉ. मुंडे यांनी त्यांच्या वरिष्ठांशी संपर्क साधून आपल्याला अन्यायपूर्ण वागणूक दिली जात आहे आणि जर कथित गैरवर्तन थांबले नाही तर आत्महत्या करण्याची धमकी दिली होती, असं सूत्रांनी सांगितलं. पोलिसांनी याप्रकरण चौकशी सुरु असल्याचं सांगितलं आहे.
"माझ्या मरण्याचे कारण पोलीस निरीक्षक गोपाल बदने आहे, ज्याने माझ्यावर 4 महिने बलात्कार केला आणि प्रशांत बनकर ज्याने मागील 4 महिने शारिरीक आणि मानसिक छळ केला," असं तिने हातावरील सुसाईट नोटमध्ये लिहिलं आहे.
पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी या घटनेवर बोलताना सांगितलं की, "मी यासंदर्भात पोलिस अधीक्षक आणि अतिरिक्त पोलीस अधिक्षकांसोबत सविस्तर बोललो आहे. ज्यांना लवकर शक्य आहे त्यांना तात्काळ घटनास्थळी पोहोचण्यास सांगितलं आहे. तसंच महिला एसडीपीओ तिथे पाठवली आहे. काही पोलिसांची नावं समोर येत असल्याने वरिष्ठ अधिकारी तिथे जातील आणि पुरावे ताब्यात घेतली. पुराव्य़ांशी छेडछाड होता कामा नये. कोणत्याही परिस्थितीत पोलीस किंवा इतर कोणी असो, कोणालाही सोडलं जाणार नाही. गुन्हा तर दाखल केला आहे. मी पोलीस अधिक्षकांना आरोपींना ताब्यात घेण्याचे आणि कारवाई कऱण्याचे आदेश दिले आहेत".
पोलीस आहेत म्हणून दुर्लक्ष केलं असं काही होणार नाही. पुरावे ताब्यात घेणं आणि आरोपींना अटक करणं याकडे स्वत: पोलीस अधीक्षक लक्ष देत आहे. आम्ही कठोर कारवाई करु, एकालाही सोडणार नाही असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
"या संपूर्ण घटनेत महिला डॉक्टरने ज्या प्रकारे हातावर दोन पोलीस अधिकाऱ्यांची नावं लिहून आत्महत्या केली आहे, त्यानुसार कारवाई होईलच. मला वाटतं फक्त त्या दोन पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करुन काही होणार नाही. मुद्दा आहे की, सदरील महिला मागील 3 महिने मानसिक छळ आणि लैंगिक अत्याचाराला सामोरी जात होती अशी माहिती समोर येत आहे. हे होत असताना तिने ज्या यंत्रणांकडे मदत मागितली त्यांनी काय केलं? संबंधित डॉक्टर महिलेने वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून दिलं होतं का? कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी ज्यांच्याकडे आहे, ज्यांच्याकडून आपण सुरक्षेची अपेक्षा करतो जर ते रक्षकच भक्षक होत असतील तर न्याय कोणाकडे मागायचा? याप्रकऱणी स्वतंत्र एसआयटी नेमली पाहिजे. आता नव्याने कायदा करण्याची गरज आहे," अशी मागणी सुषमा स्वराज यांनी केली आहे.
"सरकारने कोणत्या कठोर उपाययोजना केल्या आहेत. पुणे, पिंपरी चिंचवड, ठाणे, मुंबईत खात्यातील पोलीस महिला अधिकाऱ्यांसंदर्भात घटना घडल्या आहेत. तुम्ही कोणती पावलं उचचली? पुण्यात दोन महिन्यापूर्वी भाजपा पदाधिकाऱ्याने एका भर कार्यक्रमात पोलीस अधिकारी विजयमाला यांच्याबाबत गैरवर्तन केलं. त्यांनी याप्रकऱणी विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केला. पण तिला संरक्षण देण्याऐवजी, मदत करण्याऐवजी पोलीस आयुक्तांनी आणि राजकीय नेत्यांनी जबरदस्तीने बदली घेण्यासाठी दबाव आणला. ती महिला अधिकारी लढत असताना काय मदत केली. शंभूराज देसाईंनी याचं उत्तर द्यावं. गृहखातं काय करत आहे? आम्हाला गृहखात्याकडून अपेक्षा आहेत. कायद्याचे रक्षकच भक्षक होत असतील तर अपेक्षा कोणाकडून करायच्या? कुंपणच शेत खात आहे," असा संतापही त्यांनी व्यक्त केला.
FAQ
1)फलटण येथील डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात नेमके काय घडले?
सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथील उपजिल्हा रुग्णालयात कार्यरत डॉ. संपदा मुंडे या महिला डॉक्टरने आत्महत्या केली. तिने फलटण येथील एका हॉटेलच्या रूममध्ये टोकाचे पाऊल उचलले. आत्महत्या करण्यापूर्वी तिने हातावर सुसाईड नोट लिहिली होती, ज्यात तिने पोलीस निरीक्षकाने चार वेळा बलात्कार केल्याचा आणि एकाने मानसिक छळ केल्याचा उल्लेख केला आहे. या घटनेमुळे महाराष्ट्र हादरला आहे.
2) ही घटना कुठे आणि कशी घडली?
घटना फलटण येथील एका हॉटेलच्या रूममध्ये घडली. डॉ. मुंडे यांनी हातावर सुसाईड नोट लिहून आत्महत्या केली. नेमका वेळ किंवा तारीख मजकुरात नमूद नाही, पण हे प्रकरण ताजे आहे आणि पोलिस चौकशी सुरू आहे.
3) सुसाईड नोटमध्ये नेमके काय लिहिले आहे?
सुसाईड नोटमध्ये डॉ. मुंडे यांनी लिहिले: "माझ्या मरण्याचे कारण पोलीस निरीक्षक गोपाल बदने आहे, ज्याने माझ्यावर ४ महिने बलात्कार केला आणि प्रशांत बनकर ज्याने मागील ४ महिने शारीरिक आणि मानसिक छळ केला." हा उल्लेख हातावरील नोटमध्ये आहे.