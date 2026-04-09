जेवणात केस, पत्नी अन् सासर...; छत्रपती संभाजीनगरमधील घटनेने खळबळ, पोलिसांकडून सात जणांना अटक

Crime News: संसार म्हटलं की छोटी मोठी भांडणं होत असतात. अनेकदा ही भांडणं टोकाची होतात, तर काही भांडणं सामंजस्याने मिटवली जातात. पण यातील काही वाद इतक्या क्षुल्लक कारणवारुन होतात, की त्यावर तोडगा काढणंही कठीण होतं. तर काही वादांमध्ये टोकाचं पाऊल उचललं जातं, ज्यानंतर पश्चाताप करण्याशिवाय पर्याय नसतो. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अशीच एक घटना घडली आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर शहरातील भावसिंगपुरा भागातील श्रावस्ती कॉलनी परिसरात एक काळीज पिळवटून टाकणारी घटना समोर आली आहे. जेवणात केस सापडल्याच्या क्षुल्लक कारणावरून पतीने पत्नीला बेदम मारहाण केली. यानंतर पत्नीने आत्महत्येचं टोकाचं पाऊल उचललं. पोलिसांनी याप्रकरणी सात जणांना अटक केली आहे.
जेवणात केस सापडल्याच्या क्षुल्लक कारणावरून पतीने केलेल्या अमानुष मारहाणीला आणि सासरच्या सततच्या छळाला कंटाळून 25 वर्षीय विवाहितेने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या प्रकरणी छावणी पोलिसांनी मृत महिलेच्या पतीसह सासरच्या सात जणांना बेड्या ठोकल्या आहेत. ईश्वरी अजय बनकर (25) असं मयत झालेल्या विवाहितेच नाव आहे. तर अजय बनकर, दिनेश बनकर,, दिलीप बनकर, चंद्रमणी बनकर, छाया बनकर, आशिष बनकर आणि गणेश बनकर अशी आरोपींची नावे आहेत.
दोन दिवसांपूर्वी अकोल्यातील डाबकी रोड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका अनोळखी महिलेचा अर्धवट जळालेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळून आला होता. या प्रकरणी घातपात की अपघात याबाबत विविध तर्कवितर्क लावले जात होते. मात्र, पोलिसांच्या सखोल तपासातून धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. या महिलेची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याचे उघड झाले असून, ही हत्या तिच्याच पतीने केल्याची माहिती पोलिस तपासात समोर आली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृत महिला रविना आणि तिच्या पतीमध्ये नेहमीच कौटुंबिक वाद होत होते. या सततच्या वादाला कंटाळून पतीने तिचा गळा दाबून खून केला आणि मृतदेह निर्जनस्थळी फेकून दिला. तसंच, महिलेची ओळख पटू नये यासाठी आरोपीने तिच्या चेहऱ्यावर पेट्रोल टाकून जाळण्याचाही प्रयत्न केला. या घटनेनंतर पोलिसांनी तत्काळ तपासाची चक्रे फिरवत आरोपी पतीला अटक केली आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील धरणगाव पतीकडून पत्नीवर धारदार शस्त्राने जीवघेणा हल्ला करण्यात आला असून. हल्ल्यात पत्नी गंभीर जखमी झाली आहे. धरणगाव शहरातील मध्ये माता परिसरातील संजय नगर मधील घटना आहे. सोनल दीपक लोंढे असे जखमी पत्नीचे नाव असून गंभीर असल्याने तिला जळगावच्या जिल्हा रुग्णालयात हलवलं आहे.
चारित्र्याच्या संशयातून पतीने पत्नीवर धारदार शस्त्राने सहा ते सात वार केल्याची माहिती आहे. दीपक बुधा लोंढे असे पत्नीवर धारदार शस्त्राने वार करणाऱ्या पतीचे नाव आहे.