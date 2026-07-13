कोल्हापूर - मुलीच्या बारशाआधीच आईने संपवलं जीवन, दरवाजा तोडल्यानंतर सासरचे हादरले; आई-वडिलांचा धक्कादायक आरोप, 'हत्या करुन...'

कोल्हापुरात एका वर्षापूर्वी लग्न झालेल्या विवाहितेने आत्महत्या केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, महिलेने आपल्या मुलीच्या बारशाआधी जीवन संपवत टोकाचं पाऊल उचललं. महिलेच्या एका महिन्याच्या मुलीच्या बारशाची घरात तयारी सुरु असतानाच तिने जीवन संपवलं. तिने राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. अस्मिता प्रतीकसिंह काटकर (वय 23) असं तिचं नाव आहे. या घटनेची नोंद सीपीआर पोलीस चौकीत करण्यात आली असून राजारामपुरी पोलीस अधिक तपास करत आहेत. रविवारी सायंकाळी घडलेल्या घटनेने कुटुंबीयांचा नातेवाईकांना धक्का बसला आहे.
मूळच्या आजरा तालुक्यातील लाटगाव तिथल्या अस्मिता हिचा वर्षभरापूर्वीच प्रतीकसीह काटकर याच्याशी विवाह झाला होता. महिन्यापूर्वी अस्मिताची प्रसूती झाली होती. मुलीला एक महिना पूर्ण होत असल्याने घरात बाळाच्या बारशाची तयारी सुरू होती. रविवारी दुपारी सासू सासरे आणि पती कार्यक्रमासाठी हॉल ठरवण्यासाठी गेले होते, यावेळी अस्मिताने गळफास घेतला.
काही वेळाने पती सासू-सासरे घराकडे परतले. पण आतून दरवाजा बंद असल्याने कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर दरवाजा तोडल्यानंतर अस्मिताने गळफास घेऊन आपलं जीवन संपवल्याचे दिसलं आणि सर्वांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. अस्मिताने आपल्या एक महिन्याच्या लेकीला सोडून गळफास का घेतला ? याचा शोध राजारामपुरी पोलीस करत आहेत.
दरम्यान ही आत्महत्या नसून हत्या असल्याचा आरोप अस्मिताच्या आईने केला आहे. त्यांनी यासंदर्भात पोलीस ठाण्यात तक्रारही दिली आहे. "माझ्या मुलीची हत्या झाली आहे, तिने आत्महत्या केलेली नाही. माझी मुलगी इतकी कमजोर नव्हती, की ती गळफास लावून घेईल. मी तिला संस्कार दिले होते, ती आत्महत्या करणं शक्य नाही," असा दावा त्यांनी केला आहे.
पुढे त्या म्हणाल्या की, "आत्महत्या करायची असतीच तर पहिल्या वेळी पतीने तीन महिन्यात लग्न मोडलं तेव्हाच केली असती. तुमच्या मुलीला घेऊन जा, नांदवत नाही असं म्हणाला होता. तिसऱ्या महिन्यापासून छळ सुरु केला होता".
"हा घातपात असून, चौघांवर संशय आहे. पती प्रतिक काटकर, सासू मनिषा काटकर, नणंद ऋतुजा काटकर आणि सासरे विरेंद्रसिंग काटकर चौघेही जबाबदर आहेत," असा आरोप त्यांनी केला आहे. तसंच मुलगा हवा होता, मात्र मुलगी झाल्याने छळ केल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे.