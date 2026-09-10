/लोकलमधून महिला खाली पडली, LIVE व्हिडीओ कॅमेऱ्यात कैद, मुंब्रा-दिवा स्थानकादरम्यान घटना

मुंबईत रोज लाखोंच्या संख्येने प्रवासी लोकल ट्रेनमधून प्रवास करतात. गर्दीने तुडुंब वाहणाऱ्या लोकल ट्रेनमधून प्रवास करताना अनेकजण आपला जीव धोक्यात घालतात. धावत्या ट्रेनमधून पडून प्रवाशांचा मृत्यू झाल्याच्या अनेक घटनाही समोर आल्या आहेत. या दुर्घटना, अपघात रोखण्यासाठी लोकल ट्रेनची संख्या वाढवणं यासारख्या अनेक मागण्या प्रवासी संघटनेकडून केल्या जातात. मात्र अद्यापही लोकलवरील ताण मात्र कमी झालेला नाही. त्यातच आता पुन्हा एकदा एक महिला लोकलमधून खाली पडल्याची घटना समोर आली आहे. मध्य रेल्वेवर ही घटना घडली आहे.
मध्य रेल्वेवर महिला लोकलमधून खाली पडली आहे. ही घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. मुंब्रा-दिवा स्थानकादरम्यान हा प्रकार घडला आहे. लोकल सिग्नलला थांबलेली असतानाच महिला दोन ट्रॅकच्या मधे पडली. सुदैवाने लोकल थांबलेली असल्याने महिलेला जास्त दुखापत झाली नाही. पण खाली असणाऱ्या खडींवर पडल्याने तिला मुका मारला लागला असण्याची शक्यता आहे.
मध्य रेल्वेवर महिला लोकलमधून खाली पडली आहे. ही घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. मुंब्रा-दिवा स्थानकादरम्यान हा प्रकार घडला आहे#CentralRailway pic.twitter.com/iO2ijmFbs2— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) September 10, 2026
व्हिडीओत कल्याणच्या दिशेने जाणारी ही ट्रेन सिग्नल लागल्याने थांबलेली दिसत आहे. यावेळी अगदी पुढील महिलांच्या डब्यातून दोन महिला उडी मारताना दिसतात. ट्रेन बराच वेळ थांबली असल्याने त्यांनी उडी मारुन ट्रॅकवरुन चालत जात शॉर्टकट मारण्याचा प्रयत्न केला असावा. दरम्यान एक महिला उडी मारुन खाली उतरल्यानंतर काही वेळाने एक महिला खाली पडते. ती ज्याप्रकारे खाली पडते त्यावरुन गर्दीमुळे ती तोल जाऊन खाली पडल्याचं दिसत आहे. मागच्या डब्यातून एक प्रवासी मोबाईलवर हा व्हिडीओ शूट करत असल्याने कॅमेऱ्यात कैद झालं.
9 जून 2025 रोजी दिवा–मुंब्रा मार्गावर घडलेल्या दुर्घटनेनंतर रेल्वे प्रशासन खडबडून जागं झालं होतं. त्या दिवशी सकाळी सुमारे 9.20 वाजता, दिवा आणि मुंब्रा स्थानकांदरम्यान कसाऱ्याहून CSMTकडे जाणारी लोकल आणि विरुद्ध दिशेने जाणारी लोकल एकमेकांच्या अगदी जवळून जात होत्या. प्रचंड गर्दीमुळे काही प्रवासी लोकलच्या दरवाज्याच्या फूटबोर्डवर लटकलेले होते. दोन्ही गाड्या जवळून जात असताना दरवाज्याजवळील प्रवाशांच्या बॅगा/शरीर एकमेकांना घासले, त्यामुळे प्रवाशांचा तोल गेला. काही प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार सुमारे 8 प्रवासी खाली पडले. सुरुवातीच्या वृत्तांमध्ये 5 मृत्यू सांगण्यात आले; नंतर मृतांचा आकडा 6 आणि त्याहून अधिक असल्याचं समोर आलं होतं.
महत्त्वाचे म्हणजे, दोन्ही लोकलची थेट धडक झाली नव्हती; एकमेकांना क्रॉस करताना दरवाज्यांवरील प्रवाशांना धक्का लागणे हा दुर्घटनेचा मुख्य घटनाक्रम होता. यानंतर राज्य सरकारने दुर्घटनेची दखल घेत बंद दरवाजाच्या लोकल आणण्याचा निर्णय घेतला. या लोकल अद्याप सेवेत आलेल्या नाहीत, मात्र पूर्णपणे तयार आहेत.