महाराष्ट्रात खळबळ! ठाण्यात सुटकेस मध्ये सापडला महिलेचा मृतदेह

Thane Crime News : महाराष्ट्रात महिलावंरील अत्याचाराच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. अशातच महाराष्ट्रात खळबळ माजवणारी घटना घडवी आहे. ठाण्यात सुटकेस मध्ये महिलेचा मृतदेह सापडला आहे. हा मृतदेह कोणाचा आहे? या महिलेवर अत्याचार झाला आहे का? याचा पोलिस शोध घेत आहेत.
ठाण्यातून खळबळजनक घटना समोर आली आहे. 25 वर्षीय तरुणीचा मृतदेह सुटकेस मध्ये सापडला आहे. ठाण्यातील शीळ डायघर परिसरात सुटकेस मध्ये महिलेचा मृतदेह सापडला आहे. महिलेची हत्या करुन या महिलेचा मृतदेह सुटकेस मध्ये कोंबून खाडीत टाकण्यात आला आहे. पलावा समोरील खाडीत सापडला हा 25 वर्षीय महिलेचा मृतदेह सापडला आहे. महिलेवर अत्याचार करुन तिथी हत्या करुन शरीराची व्हिलेवाट लावण्याच्या उद्देशाने महिलेचा मृतदेह सुटकेस मध्ये कोंबून खाडीत टाकल्याचा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे. महिलेचा मृत्यू कशामुळे झाला, तिची ओळख काय आहे? याचा तपास सुरु आहे. सुटकेस इथे टाकली की खाडीच्या पाण्यात वाहून आली याचा पोलिस तपास करत आहेत.
बीडमध्ये एका साडेपाच वर्षीय चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचा प्रकार समोर आलाय. नात्यातीलच मुलाने अत्याचार केल्याचा आरोप पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांनी केलाय. 4 दिवसांपूर्वी अत्याचाराची घटना घडलीय. मात्र बदनामी होऊ नये यासाठी ग्रामस्थांनी बैठक घेऊन पीडित कुटुंबीयांवर दबाव आणला. तसेच पैशाचं आमिषदेखील दाखवलं. भीतीपोटी पीडितेचं कुटुंबीय 4 दिवस शांत होतं. मात्र आपल्या मुलीला न्याय देण्यासाठी अखेर मुलीच्या आईनं पोलिसात धाव घेतली. पोलिसांनी मात्र गुन्हा दाखल करून घेण्यास दिरंगाई केली. अखेर सामाजिक कार्यकर्त्यानी पोलीस अधीक्षकांशी संपर्क साधला तेव्हा शिरूर कासार पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून घेतला. सध्या मुलीवर बीडमधील शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. आरोपीवर पोस्कोअंतर्गत कारवाई करावी अशी मागणी होऊ लागलीय.