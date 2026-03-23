जळगाव जिल्हा बिहारच्या वाटेवर? 500 रुपयांसाठी नितीन काळेची धारदार शस्त्राने हत्या; पोलीस स्टेशनच गुन्हेगारांचं हब?

शिवराज यादव | Updated: Mar 23, 2026, 07:48 PM IST
Jalgaon Crime News: जळगाव शहरात शनिपेठ पोलीस ठाणे हे गुन्हेगारांचं हब झालंय की काय, असा प्रश्न पडला आहे. कारण या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये सातत्यानं कधी हत्या तर कधी गोळीबार यासारख्या घटना सुरूच असतात. त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजलेत, अशी स्थिती निर्माण झालीय. 

जळगाव जिल्हा सध्या बिहारच्या वाटेवर जातो आहे की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण तिथली वाढती गुन्हेगारी. गुन्हेगारांना पोलिसांचा धाकच राहिला नाही, असं चित्र दिसत आहे. जळगावातल्या जैनाबाद परिसरात नितीन काळे या तरूणाची हत्या झाली आहे. यावरून पुन्हा एकदा इथलं वातावरण तापलं आहे. हल्लेखोरानं पाचशे रूपये मागितले मात्र नितीननं पैसे द्यायला नकार देताच हल्लेखोरानं धारदार शस्त्रानं वार केले. यात जखमी झाल्यानं त्याचा रुग्णालयातच उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला. 

या घटनेनंतर पोलिसांनी संशयित आरोपी श्याम सूर्यवंशीला ताब्यात घेतलं. मात्र हा संशयित तरूण गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा आहे. त्यानं या आधीही एकाशी वाद घालत त्याच्या डोक्यात दारूची बाटली फोडली होती मात्र पोलिसांनी त्याला पैसे घेऊन दोन दिवसातच त्याला सोडून दिलं होतं. त्यामुळे त्या गुन्हेगाराची हिंमत वाढल्याचा आरोप मयत तरूणाचे नातेवाईक करत आहेत.  

तरुणाच्या मृत्यूनंतर जळगाव जिल्हा रुग्णालयात मोठा जमाव जमल्यानं पोलिसांचा बंदोबस्त ठेवलाय. याबाबात पोलिसांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. गुन्हेगारांची कुंडली पोलिसांना माहिती असते.. पण पोलीसच अशा गुन्हेगारांना पाठीशी घालत असतील, तर कायदा सुव्यवस्था तर बिघडलेच मात्र यात अनेक निरपराधांचे बळीही जातील.. 
 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

