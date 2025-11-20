English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'मराठी बोलता येत नाही का?' विचारत ट्रेनमध्ये मारहाण; तरुणाने घरी पोहोचताच वडिलांना फोन करुन...; कल्याणमध्ये खळबळ

Kalyan Suicide: लोकल ट्रेनमध्ये धक्का लागल्याने झालेल्या वादातून मारहाण झाल्यानंतर तरुणाने आत्महत्या केली आहे. कल्याणमधील या घटनेनंतर एकच खळबळ उडाली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 20, 2025, 01:03 PM IST
'मराठी बोलता येत नाही का?' विचारत ट्रेनमध्ये मारहाण; तरुणाने घरी पोहोचताच वडिलांना फोन करुन...; कल्याणमध्ये खळबळ

Kalyan Suicide: लोकल ट्रेनमध्ये धक्का लागल्याने झालेल्या वादातून मारहाण झाल्यानंतर तरुणाने आत्महत्या केली आहे. कल्याणमधील या घटनेनंतर एकच खळबळ उडाली आहे. धक्का लागल्यानंतर टोळक्याने मराठी बोलण्यावरुन त्याला मारहाण केली. मराठी-अमराठी वादावरुन झालेल्या मारहाणीनंतर तरुणाने नैराश्यातून गळफास घेत आत्महत्या केली. राहत्या घरात त्याने गळफास घेतला. अर्णव खैरे असं 19 वर्षीय तरुणाचं नाव आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

अर्णव खैरे ट्रेनमधून प्रवास करत असताना गर्दीत आगे हो असं हिंदीत बोलला. यावेळी ‘मराठी बोलता येत नाही का? मराठी बोलण्याची लाज वाटते का ? असं विचारत चार ते पाच जणांच्या टोळक्याने 19 वर्षीय तरुणाला बेदम मारहाण केली. मारहाणीनंतर धास्तावलेल्या 19 वर्षीय अर्णव खैरेने कल्याण कोळसेवाडी परिसरातील राहत्या घरी येताच गळफास घेतला असा वडिलांचा आरोप आहे. 

कोळसेवाडी पोलीस ठाण्यात आकस्मक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. तसंच जितेंद्र खैरे यांचा जबाब नोंदवत सुरू केला तपास सुरु केला आहे. 

अर्णव खैरे हा मुलुंडच्या केळकर कॉलेजमध्ये विज्ञान शाखेच्या पहिल्या वर्षाला शिकत होता. मंगळवार, 18 नोव्हेंबर रोजी घटना घडली असून वडिलांना फोनवरून त्याने मारहाणीची माहिती दिली होती. यानंतर त्याने गळफास घेतला असं वडिलांनी सांगितलं आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
marathi languagekalyanकल्याण

इतर बातम्या

'तू हवं तितकं रड...,' 10 वीत शिकणाऱ्या सांगलीच्या...

महाराष्ट्र बातम्या