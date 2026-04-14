अमरावतीत खळबळ! तरुणाकडून 180 तरुणींचं लैंगिक शोषण; 350 व्हिडिओ व्हायरल; पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Amravati Crime News: अमरावतीच्या परतवाड्यात तरुणाकडून 180 तरुणींचा लैंगिक छळ करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी 350 व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. खासदार अनिल बोंडे यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करत कारवाईची मागणी केली. आरोपीला तात्काळ अटक केली जावी अशी मागणी त्यांच्याकडून करण्यात आली आहे. पोलिसांनी योग्य कारवाई न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
अमरावतीच्या परतवाडा शहरातील तरुणाने अनेक तरुणींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून ब्लॅकमेल करून इच्छा नसतानाही लैंगिक अत्याचार केल्याच्या आरोपाने खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे या गंभीर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून आरोपीला तात्काळ अटक करण्याची मागणी भाजपा नेते व खासदार अनिल बोंडे यांनी केली आहे. या तरुणाने 180 तरुणींचे लैंगिक शोषण करून 350 व्हिडिओ व्हायरल केल्याचा गंभीर आरोपही अनिल बोंडे यांनी केला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी तात्काळ एसआयटी स्थापन करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
पोलिसांनी गुन्हे दाखल करून आरोपींना अटक न केल्यास बुधवारी एसपी कार्यालयासमोर आंदोलन करू असा गर्भित इशारा अनिल बोंडे यांनी दिला आहे. दरम्यान पोलिसांच्या भूमिकेवर अनिल बोंडे यांनी संताप व्यक्त केला असून तीन दिवसांपासून व्हिडिओ व्हायरल होत असूनही पोलिसांनी सुमोटो कारवाई का केली नाही? असा सवाल अनिल बोंडे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांना विचारला आहे.
खासदार अनिल बोंडे यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद यांची भेट घेतली आहे. व्हायरल अश्लील व्हिडिओमध्ये असलेला तरुण कुटुंबासह परतवाडा शहरातून फरार झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.
व्हायरल व्हिडीओंची सायबर क्राइम विभागाने गांभीर्याने दखल घेतली असून, व्हिडीओ हटवण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. पीडितांची ओळख गोपनीय ठेवण्यात आली आहे. गरज पडल्यास महिला अधिकारी पीडितांचा जबाब नोंदवणार आहेत.