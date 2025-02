काय ‘लज्जास्पद?’ कोण ‘बालिश?’ सोशल मीडियावर भिडले आदित्य ठाकरे अन् केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

Aaditya thackeray and Piyush Goyal: उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार आदित्य ठाकरे आणि केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांच्यात ट्वीटर वॉर रंगलेलं पाहायला मिळालं. ट्रेडमार्क आणि पेटंट कार्यालयाचे प्रशासन आणि वित्त विभाग दिल्लीत हलवण्यावरुन हा वाद सुरु झाला. आदित्य ठाकरे यांनी दुपारी 3 वाजता एक पत्र ट्विट केलं. जे पत्र पेटंट, डिझाइन आणि ट्रेड मार्कच्या कंट्रोलर यांना अरुण कुमार गुप्ता यांनी लिहिले होते. आदित्य ठाकरेंनी कोणालाही मेन्शन न करता यावर एक पोस्ट लिहिली.

What a shameful act by a minister, elected as MP by Mumbai. The man betraying Mumbai that elected him.

Every act of the bjp has even to insult Mumbai, and then rub salt on our wounds.

TRENDING NOW news

The same minister feels that our states shouldn’t ask for our fair share of funds from the… pic.twitter.com/2ygpwmAl8e

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) February 13, 2025