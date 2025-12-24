Aaditya Thackeray: '...म्हणून भाजपला मुंबई पालिका जिंकायचीय' आदित्य ठाकरेंचा मोठा गौप्यस्फोट!

Aaditya Thackeray On UBT MNS Alliance: आगामी पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज आणि उद्धव हे ठाकरे बंधू एकत्र आले आहेत. शिवसेना-मनसेच्या युतीची घोषणा करण्यात आली. शिवसेना-भाजपच्या विरुद्ध उबाठा-मनसे अशी मुख्य लढत पाहायला मिळणार आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी झी 24 तासला विशेष मुलाखत दिलीय. 'टू द पॉइंट विथ कमलेश सुतार' या विशेष कार्यक्रमात बोलताना आदित्य ठाकरेंनी भाजपवर टीकास्त्र सोडलंय. काय म्हणाले आदित्य ठाकरे? सविस्तर जाणून घेऊया.
अमित आणि माझ्यातही चर्चा होत असते. पालिका घराण्याची मालकी नाही, अशी टीका भाजपने केली. या मुंबईवर प्रेम करणारे आमचे कुटुंब आहे. तुम्हाला ही नाती जपता नाही आली. 2014 ला युती तोडताना तुम्हाला हे लक्षात आलं नाही. अटलजी, मुंडे, महाजन ही खरी भाजपा होती. आताची भाजपा भ्रष्टाचारात बरबटलेली आहे. आताची भाजपही अदानींची असल्याची टीका आदित्य ठाकरेंनी झी 24 तासला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत केली.
25 वर्षांचा इतिहास मी चाळून दाखवला. कोस्टल रोड, मुंबईतील उद्यान अशी कामे आम्ही करुन दाखवलं. भाजपने लुटून दाखवलं. 4 वर्षे निवडणुकी झाल्या नाहीत. फिक्स डिपॉझिट लॅबिलिटी बनलीय. शिवसेना-मनसेचं सरकार आलं तर लुटता येणार नाही, असं भाजपला वाटत असल्याचे ठाकरे म्हणाले. काश्मीरमध्ये भाजप टीडीपीला घेऊन बसले, याला डेस्पिरेशन म्हणतात. लाडक्या बहिणींना 2100 रुपयांचं आश्वासन देणं हे डेस्पिरेशन असल्याची टीका आदित्य ठाकरेंनी केली..
महाराष्ट्रासाठी आम्ही एकत्र आलोय तर भाजपला त्रास काय? त्यांनी स्वागत करायला हवं होतं. पण फोडा आणि राज्य करा या त्यांच्या राजकारणाला हे रुचणारं नसल्याचे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
धारावीतील काही लोक गुजराती आहेत त्यांनाही डम्पिंग ग्राऊंडमध्ये पाठवणार आहेत. पालिका, बेस्ट, पोलीस यांना हक्काची घरं का देत नाही? सर्व जमीन अदानीला देणार. हक्काच्या माणसांना मुंबई बाहेर काढणं ही भाजपची रणनीती असल्याचे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
मुंबईसह, ठाणे, मीरा भाईंदर, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, नाशिक, पुणे महापालिकेची निवडणूक ठाकरे बंधू एकत्र लढणार आहेत. मराठी माणसांनी बलिदान देवून मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली. ठाकरे घराणे मुंबईसाठी संघर्ष करत होते. मराठी माणसाच्या उरावर उपरे नाचायला लागले तेव्हा मराठी माणसाला न्याय देण्यासाठी बाळासाहेब पुढे आले . मुंबईच्या चिंधड्या उडवणे हे दिल्लीतल्या दोघांचे मनसुबे आहेत. मुंबईला तोडण्याचा प्रयत्न करेल त्याचा राजकारणातील खातमा केला जाईल. आता जर चुकाल तर संपाल…मराठीचा वसा टाकू नका. मराठी माणसाच्या वाट्याला कुणी आलाच तर त्याला परत जावू देत नाही असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. सगळे पक्ष बाहेर पडुन महाविकास आघाडी अबाधित आहे असे महत्वपूर्ण विधान देखील उद्धव ठाकरे यांनी केले.
महाराष्ट्रासाठी लढणारे 2 पक्ष आज एकत्र आलेयत. राज ठाकरेंची मुलाखत साऱ्यांनीच पाहिली.महाराष्ट्रासाठी एकत्र येणं गरजेचं आहे ही भावना दोघांचीही होती. तिसरी भाषा लादण्याचा प्रयत्न झाला. सर्व एकत्र आलो आणि युती घडत गेली. कसं घडलं यापेक्षा का घडलं? हे महत्वाचं आहे. मुंबईकर, महाराष्ट्राचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न भाजप करतंय. याविरुद्ध आवाज उठणारच होता. दोन परिवार नाही तर महाराष्ट्राची भावना यामागे होते. वरळीतील कार्यक्रमात भावना दिसल्या. त्यांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू होते. पुण्यासह इतर दौऱ्यात माणस भेटली. तुम्ही एकत्र आलं पाहिजे असे त्यांचे म्हणणे होते. दोन्ही नेत्यांची बोलण्याची शैली, सर्वांना एकत्र आणण्याची ताकद, दोघांनी वेळ ओळखली. आजची गरज दोघांनी ओळखली.