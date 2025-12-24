English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मुंबईचा महापौर कोणाचा असेल शिवसेनेचा की मनसेचा? आदित्य ठाकरेंनी स्पष्टच सांगितलं

Aaditya Thackeray To The Point :  शिवसेना-मनसेच्या युतीची घोषणा करण्यात आल्यावर शिवसेना-भाजपच्या विरुद्ध उबाठा-मनसे अशी मुख्य लढत पाहायला मिळणार आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी झी 24 तासला विशेष मुलाखत दिली. यात मुंबईचा महापौर शिवसेनेचा असेल की मनसेचा या प्रश्नावर आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्ट उत्तर दिले.   

पूजा पवार | Updated: Dec 24, 2025, 08:05 PM IST
Aaditya Thackeray To The Point : आगामी महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज आणि उद्धव हे ठाकरे बंधू एकत्र आले आहेत. शिवसेना-मनसेच्या युतीची घोषणा करण्यात आली. शिवसेना-भाजपच्या विरुद्ध उबाठा-मनसे अशी मुख्य लढत पाहायला मिळणार आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी झी 24 तासला विशेष मुलाखत दिलीय. झी 24 तासचे मुख्य संपादक कमलेश सुतार यांनी या मुलाखतीत विचारलेल्यात प्रश्नांना आदित्य ठाकरे यांनी टू द पॉईंट उत्तर दिले. 

24 डिसेंबर रोजी बुधवारी राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंनी वरळीमधील हॉटेलमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत युतीची घोषणा केली. यावेळी त्यांना एका पत्रकाराने मुंबईचा महापौर कोण असेल असा सवाल विचारला. यावर उत्तर देताना राज ठाकरेंनी, 'मुंबईचा महापौर मराठीच होणार आणि आमचाच होणार', असं अगदी आत्मविश्वासाने सांगितलं. 

मुंबई महापौर मुद्द्यावर काय म्हणाले आदित्य ठाकरे?

टू द पॉईंट मुलाखतीत आदित्य ठाकरेंना सुद्धा मुंबईच्या महापौर पदाबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. आदित्य यांना विचारण्यात आलं की, राज ठाकरे यांनी सकाळी पत्रकार परिषदेत म्हणालेत की मुंबईचा महापौर मराठीच असेल आणि आमचाच असेल. तो आमचाचं म्हणजे नक्की कोणाचा असणार? मनसेचा की शिवसेनेचा? यावर उत्तर देताना आमदार आदित्य ठाकरे म्हणाले की, 'आता एकामेकांमध्ये तुझं माझं असं काही नाहीये ही सगळ्यात महत्वाची भावना आहे.  दोघांमध्ये आणि हे आम्हाला पहिल्या पासून सांगितलंय. आतापासून जेव्हा आम्ही बोलणी करायला लागलो तेव्हा दोघांनी आम्हाला सूचना दिल्या होत्या की तुझं माझं करायचं नाही, आडमुठेपणा करायचा नाही. जे काही आहे ते मुंबईच आहे. या जनेतच आहे, महाराष्ट्राचं आहे. अशा सूचना आम्हाला सगळयांना दिल्या होत्या आणि आतापण दिल्यात. मुंबईचा महापौर हा मराठी असेल, मुंबईचा असेल, मुंबईवर प्रेम करणारा असेल आणि निश्चितपणे मुंबई लुटणाऱ्या भाजपचा नसेल'.  

उद्धव - राज ठाकरेंनी केली युतीची घोषणा : 

बुधवारी सकाळी वरळीमधील हॉटेलमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये उद्धव ठाकरेंनंतर माईक हातात घेऊन राज ठाकरेंनी, 'शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली हे आज आम्ही जाहीर करत आहोत', अशी घोषणा केली. 'बरेच दिवस महाराष्ट्र ज्याची प्रतिक्षा करत होता' असं म्हणत राज यांनी ही घोषणा केली. राज ठाकरेंनी जागावाटपाबद्दल आत्ताच काही जाहीर करणार नसल्याचं स्पष्ट केलं. "कोण किती जागा लढवणार, आकडा काय हे नाही सांगणार तुम्हाला!" असं राज ठाकरेंनी म्हटलं. तसेच, "जे निवडणुका लढवणार आहेत त्या निवडणुका लढवणाऱ्या सर्व उमेदवारांना दोन्ही पक्षाकडून उमेदवारी दिली जाईल. सगळं कळवलं जाईल," असंही राज यांनी यावेळी म्हटलं.

