आदित्य ठाकरे विरोधी पक्षनेते होणार? भास्कर जाधवांचा पत्ता कट

ब्युरो रिपोर्ट झी 24 तास मुंबई : विरोधी पक्षनेतेपदासाठी ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून भास्कर जाधवांचं नाव देण्यात आलं होतं, मात्र, आता आदित्य ठाकरेंच्या नावाची शिफारस केल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. त्यामुळे भास्कर जाधवांचा पत्ता कट करून आदित्य ठाकरेंना विरोधी पक्षनेता बनवण्याची उद्धव ठाकरेंची खेळी असल्याचा आरोप सत्ताधा-यांनी केलाय.. त्यामुळे भास्कर जाधव ठाकरेंच्या शिवसेनेत नाराज आहेत का?
सरकार स्थापन होऊन एक वर्ष पूर्ण झालं तरीही राज्याला विरोधी पक्षनेता मिळालेला नाहीये, हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षनेत्याची निवड करण्याची मागणी विरोधकांनी केलीय. मात्र, दुसरीकडे विरोधी पक्षनेतेपदासाठी ठाकरेंच्या शिवसेनेनं आदित्य ठाकरेंचं नाव पुढे केल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय, मुंबईत पावसाळी अधिवेशनात ठाकरेंच्या शिवसेनेनं पत्र देत भास्कर जाधवांचं नाव विरोधी पक्षनेतेपदासाठी दिलं होतं, मात्र, आता आदित्य ठाकरेंच्या नावाची शिफारस केल्याची माहिती आहे...
आदित्य ठाकरेंचं नावाची चर्चा सुरू झाल्यानंतर सत्ताधा-यांनी भास्कर जाधवांना डिवचत ठाकरेंच्या शिवसेनेवर टीका केलीआहे. यांना खेळवून आदित्य ठाकरेंचं नाव पुढे आणण्याची ठाकरेंच्या शिवसेनेची खेळी असल्याचा आरोप शिरसाट यांनी केलाय. तर आदित्य ठाकरेंनी सुरू असलेल्या चर्चा या अफवा असल्याचं म्हटलं आहे.
मविआतील घटकपक्ष काँग्रेसनं देखील विरोधी पक्षनेतेपदावर थेट बोलणं टाळलं. कोणाला विरोधी पक्षनेता करायचा हा ठाकरेंच्या शिवसेनेचा निर्णय असल्याचं विजय वडेट्टीवारांनी म्हटलं आहे. तर सत्ताधारी आमदार अमोल मिटकरींनी संसदीय लोकशाहीत विरोधी पक्षनेतेपदाचं महत्व सत्ताधा-यांना समजावून दिलं आहे.
2024 विधानसभेत महायुतीच्या झोळीत जनतेनं भरभरून मतं टाकलीत. महायुतीनं एकहाती सत्ता स्थापन करत विरोधकांचा धुव्वा उळवला. विरोधकांकडे विरोधी पक्षनेतेपदासाठी लागणारं संख्याबळ नाही आहे. भारतीय संविधान किंवा महाराष्ट्र विधानसभेच्या कार्यनियमांमध्ये, विरोधी पक्षनेतेपदासाठी ‘किमान १० टक्के आमदार निवडून येणे आवश्यक आहे. म्हणजेच विरोधी पक्षनेतेपदासाठी मविआतील एका पक्षाकडे किमान 28 ते 29 आमदार असणं गरजेचं आहे... सध्याच्या महाराष्ट्र विधानसभेतील विरोधी पक्षांचे संख्याबळ शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे 20, काँग्रेस 16, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवारांकडे 10 आमदार आहेत. या आकडेवारीनुसार, कोणत्याही एका विरोधी पक्षाकडे विधानसभेतील एकूण आमदारांच्या 10 टक्के आमदार नाहीत, त्यामुळे अधिकृतरित्या विरोधी पक्ष विरोधी पक्षनेतेपदाचा अधिकार नाही, याबाबतचा अंतिम निर्णय हा विधानसभाध्यक्षच घेऊ शकतात..
एक वर्ष उलटलं तरीही विरोधी पक्षनेत्याची निवड करण्यात आलेली नाहीये, दोन्ही सभागृहाला विरोधी पक्षनेता नसल्यामुळे विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतलाय. यासंदर्भात मविआचं शिष्टमंडळ विधानसभाध्यक्षांना भेटणार आहे, त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात राज्याला नवा विरोधी पक्षनेता मिळणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. तर दुसरीकडे विरोधी पक्षनेतेपदासाठी आता आदित्य ठाकरेंचं नावाची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा भास्कर जाधव आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये नाराजीनाट्याची चिन्ह आहेत.