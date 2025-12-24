पार्थ पवार प्रकरणात विरोधकांचा आवाज कमी पडला? आदित्य ठाकरे म्हणाले 'आम्ही हाऊसबाहेर आंदोलन केली पण...'

Aaditya Thackeray On Parth Pawar Case: आगामी पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसेने युती जाहीर केली. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना नेते, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी 'टू द पॉइंट विथ कमलेश सुतार' या विशेष कार्यक्रमात विविध विषयांवर भाष्य केलं. यावेळी त्यांनी शिंदेंच्या पक्षाकडे आपण लक्ष देत नसल्याचे म्हणत भाजपवर टीका केली. झी 24 तासने पार्थ पवार जमीन गैरव्यवहार प्रकरण समोर आणलं. पण यात विरोधकांचा आवाज कमी पडल्याचे दिसून आले. यावर आदित्य ठाकरेंनी भाष्य केलंय. काय म्हणाले आदित्य ठाकरे? सविस्तर जाणून घेऊया.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीला पुण्यातील मुंढवा भागात मोठ्या प्रमाणात जमीन स्वस्त दरात मिळाल्याचा आरोप आहे. ही जमीन सुमारे 1800 कोटी रुपयांची असताना ती फक्त 300 कोटींना विकत घेतल्याचा दावा होतो. यात स्टॅम्प ड्युटीतही सवलत मिळाल्याचं सांगितलं जातं. झी २४ तासने हे प्रकरण उघडकीस आणलं आणि त्यानंतर चर्चा वाढली. महाराष्ट्रभरात याप्रकरणाचे पडसाद उमटले तसेच यावर प्रतिक्रिया येऊ लागल्या. विरोधी पक्षांनी सुरुवातीला आवाज उठवला पण नंतर त्यांचा विरोध कमी झाला असं मत व्यक्त होऊ लागलं. यावर आदित्य ठाकरेंना प्रश्न विचारण्यात आला.
या प्रकरणात विरोधी पक्षांनी विधिमंडळात जोरदार आंदोलन केलं नाही किंवा सातत्याने पाठपुरावा केला नाही, असं चित्र दिसतं. शिवसेना (उबाठा) नेते आदित्य ठाकरे यांनी यावर भाष्य करताना सांगितलं की, आम्ही विधानभवनाबाहेर आंदोलन केलं होतं. पण विधिमंडळ किती दिवस चाललं? विरोधी पक्षाने पुरेसं काम केलं नाही असं म्हणता येईल, मात्र सत्ताधारी नेते काय करतायत हे पहा, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. विरोधकांचा आवाज कमी पडल्याचं बोललं जात असतानाही आदित्य ठाकरे यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या कृतींवर बोट ठेवलं.
आदित्य ठाकरे यांनी शिवसेना (शिंदे गट) नेते संजय शिरसाट यांच्यावर हल्ला चढवला. एका व्हिडिओत शिरसाट यांना पैशांच्या नोटा मोजताना दिसल्याचा उल्लेख केला. एकनाथ शिंदे यांना बॅग घेऊन फिरताना दिसल्याचा टोला लगावला.या प्रकरणात काहीच कारवाई झाली नाही आणि ते दाबण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप ठाकरेंनी केला.
पार्थ पवार प्रकरणासह सत्ताधाऱ्यांच्या सर्व कृतींना जनता आगामी निवडणुकीत चोख उत्तर देईल. अशी अनेक प्रकरण जनतेच्या मनात असून मतदानाच्या वेळी त्याचा परिणाम दिसेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
अटलजी, मुंडे, महाजन ही खरी भाजपा होती. आताची भाजपा भ्रष्टाचारात बरबटलेली आहे. आताची भाजपही अदानींची असल्याची टीका आदित्य ठाकरेंनी झी 24 तासला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत केली. 25 वर्षांचा इतिहास मी चाळून दाखवला. कोस्टल रोड, मुंबईतील उद्यान अशी कामे आम्ही करुन दाखवलं. भाजपने लुटून दाखवलं. 4 वर्षे निवडणुकी झाल्या नाहीत. फिक्स डिपॉझिट लॅबिलिटी बनलीय. शिवसेना-मनसेचं सरकार आलं तर लुटता येणार नाही, असं भाजपला वाटत असल्याचे ठाकरे म्हणाले. काश्मीरमध्ये भाजप टीडीपीला घेऊन बसले, याला डेस्पिरेशन म्हणतात. लाडक्या बहिणींना 2100 रुपयांचं आश्वासन देणं हे डेस्पिरेशन असल्याची टीका आदित्य ठाकरेंनी केली. महाराष्ट्रासाठी आम्ही एकत्र आलोय तर भाजपला त्रास काय? त्यांनी स्वागत करायला हवं होतं. पण फोडा आणि राज्य करा या त्यांच्या राजकारणाला हे रुचणारं नसल्याचे आदित्य ठाकरे म्हणाले. धारावीतील काही लोक गुजराती आहेत त्यांनाही डम्पिंग ग्राऊंडमध्ये पाठवणार आहेत. पालिका, बेस्ट, पोलीस यांना हक्काची घरं का देत नाही? सर्व जमीन अदानीला देणार. हक्काच्या माणसांना मुंबई बाहेर काढणं ही भाजपची रणनीती असल्याचे आदित्य ठाकरे म्हणाले.