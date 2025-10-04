English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

तुमचा ST प्रवास होणार अधिक सोयीस्कर! ‘Aapli ST’ अ‍ॅपद्वारे बसची ट्रॅकिंग शक्य!

Aapali ST App:  एसटीने प्रवास करणाऱ्या महाराष्ट्रातील लाखो प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी आहे

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 4, 2025, 07:11 PM IST
तुमचा ST प्रवास होणार अधिक सोयीस्कर! ‘Aapli ST’ अ‍ॅपद्वारे बसची ट्रॅकिंग शक्य!
आपली एसटी App

Aapali ST App: एसटीने प्रवास करणाऱ्या महाराष्ट्रातील लाखो प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी आहे. डेपोमध्ये किंवा एसटी स्टॉपवर उभं राहून एसटी कधी येणार? याबद्दल अनेकांना माहिती नसते. पण आता अशा प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (महाराष्ट्र एसटी) बससेवा लाखो प्रवाशांसाठी जीवनावश्यक असली, तरी वेळेच्या अभावी थांब्यावर खोळंबा होणे ही नेहमीची तक्रार होती. आता ही समस्या मिटणार असून, ‘आपली एसटी’ या नवीन अ‍ॅपद्वारे प्रत्येक थांब्यावर बसचा अचूक ठिकाण आणि आगमनवेळ कळणार आहे. दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या हस्ते या अ‍ॅपचे उद्घाटन झाले. ‘रोजमाल्टा ऑटोटेक लि.’ या कंपनीच्या सहकार्याने विकसित झालेल्या या अॅपमुळे प्रवास अधिक सुगम, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह होईल, असा दावा एसटी महामंडळाने केलाय.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रवाशांच्या खोळंब्यावर उपाय

एसटीच्या बस वेळेवर न पोहोचल्याने प्रवाशांना तासन्तास थांब्यावर वाट पाहावी लागत होती. मात्र, या अ‍ॅपद्वारे जवळच्या बसस्थानिकांची माहिती, बस सुटण्याची वेळ आणि थांब्यावर पोहोचण्याचा अंदाज पटवता येईल. त्यामुळे प्रवासी वेळेची बचत करून थेट बस उपलब्ध असतानाच थांब्यावर हजर होऊ शकतील. राज्यभरातील १ लाखापेक्षा अधिक मार्ग आणि १२ हजार बसची माहिती अ‍ॅपमध्ये समाविष्ट केली असून, लाखो वापरकर्त्यांसाठी ती तात्काळ उपलब्ध होईल.

तांत्रिक आव्हाने आणि सुधारणा

नवीन अ‍ॅप असल्याने सुरुवातीला काही तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात. याबाबत मंत्री सरनाईक यांनी प्रवाशांना सूचना देण्याचे आवाहन केले असून, एसटी महामंडळ त्या त्वरित दूर करेल. अॅप अँड्रॉइड आणि आयओएस प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असून, सध्या ‘एमएसआरटीसी कम्यूटर’ नावाने प्ले स्टोअरवर डाउनलोड करता येईल. लवकरच अधिकृत नाव ‘आपली एसटी’ लागेल.

आपत्कालीन सेवा आणि सुरक्षितता

प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी अ‍ॅपमध्ये इमर्जन्सी संपर्क क्रमांकांची यादी समाविष्ट केली आहे. एखाद्या अपघात किंवा इतर संकटात तात्काळ मदत मिळवता येईल. याशिवाय, दोन थांब्यांमधील बस वेळापत्रक, आरक्षण केलेल्या तिकिटातील बस क्रमांक किंवा सेवेचा थेट मागोवा घेण्याची सोय आहे, ज्यामुळे प्रवासादरम्यान पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार आहे.

भविष्यातील विस्तार

सध्या तिकीट आरक्षण अ‍ॅप वेगळे असले तरी लवकरच त्यातही बस ट्रॅकिंग सुविधा जोडली जाईल. आगाऊ तिकीट बुकिंग करणाऱ्या प्रवाशांना बसचा नेमका ठावठिकाणा कळल्याने प्रवास नियोजन सोपे होईल. हे अॅप महाराष्ट्राच्या विविध भागातील प्रवाशांसाठी एक क्रांतिकारी पाऊल असून, डिजिटल इंडियाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण योगदान ठरणार आहे.

प्रवाशांसाठी मोठा दिलासा

एसटीवर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रवाशांसाठी हे अ‍ॅप वरदान ठरणार आहे. वेळेची बचत, सुरक्षितता आणि सोयीस्कर सेवांमुळे सार्वजनिक वाहतूक अधिक आकर्षक होईल. एसटी महामंडळाने या अॅपद्वारे प्रवासाला नवे वळण देण्याचा प्रयत्न केला असून, प्रवाशांच्या अभिप्रायावरून त्यात आणखी सुधारणा केल्या जातील. दसऱ्याच्या निमित्ताने सुरू झालेल्या या सेवेचा लाभ घेऊन प्रवाशांना आनंदी प्रवासाचा अनुभव घेता येता येणार आहे.

FAQ

प्रश्न: ‘आपली एसटी’ अॅप म्हणजे काय आणि त्याचा प्रवाशांना कसा फायदा होईल?

उत्तर: ‘आपली एसटी’ हे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) विकसित केलेले नवीन अ‍ॅप आहे, ज्यामुळे प्रवाशांना बसचा अचूक ठावठिकाणा आणि थांब्यावर पोहोचण्याची वेळ कळेल. यामुळे प्रवाशांना तासन्तास बस थांब्यावर प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. जवळच्या बसस्थानकाची माहिती, बस वेळापत्रक आणि थेट ट्रॅकिंग यासारख्या सुविधांमुळे प्रवास सुगम, सोयीस्कर आणि पारदर्शक होईल.

प्रश्न: ‘आपली एसटी’ अॅपमध्ये कोणत्या सुविधा उपलब्ध आहेत?

उत्तर: या अॅपमध्ये प्रवाशांसाठी अनेक सुविधा आहेत, जसे की जवळच्या बस थांब्याचा शोध, दोन थांब्यांमधील बस वेळापत्रक, आरक्षण केलेल्या तिकिटातील बस क्रमांक किंवा सेवेचा थेट मागोवा घेणे आणि आपत्कालीन संपर्क क्रमांकांची यादी. अँड्रॉइड आणि आयओएस वापरकर्त्यांसाठी हे अॅप उपलब्ध आहे. लवकरच तिकीट आरक्षण सुविधेतही बस ट्रॅकिंग जोडले जाईल, ज्यामुळे आगाऊ बुकिंग करणाऱ्यांना फायदा होईल.

प्रश्न: अॅप वापरताना तांत्रिक अडचणी आल्यास काय करावे?

उत्तर: ‘आपली एसटी’ अॅप सध्या ‘एमएसआरटीसी कम्यूटर’ नावाने प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहे आणि लवकरच ‘आपली एसटी’ नावाने दिसेल. सुरुवातीला तांत्रिक त्रुटी येण्याची शक्यता आहे, कारण १२ हजार बस आणि १ लाख मार्गांचा डेटा यात समाविष्ट आहे. अशा त्रुटींबाबत प्रवाशांनी सूचना द्याव्यात, असे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आवाहन केले आहे. महामंडळ त्या त्वरित दूर करेल, जेणेकरून प्रवाशांना अखंडित सेवा मिळेल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Aapli STAapli ST appst passengerMaharashtra State Road Transport Corporationएसटी

इतर बातम्या

58 व्या वर्षी अरबाज खान दुसऱ्यांदा होणार बाप, पत्नी शूरा खा...

मनोरंजन