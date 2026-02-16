महाशिवरात्रीनिमित्त अब्दुल सत्तारांचे नागेश्वर दर्शन, तरुणांकडून गोमूत्र शिंपडून मंदिर स्वच्छ, 'रोज सकाळी मांसाहार...'

Abdul Sattar: छत्रपती संभाजीनगर शहरात एक धार्मिक स्थळावर एक वादग्रस्त घटना समोर आली आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील रहिमाबाद भागातील नागेश्वर मंदिर हे शिवभक्तांसाठी महत्त्वाचे ठिकाण आहे. महाशिवरात्रीच्या शुभ मुहूर्तावर येथे दर्शन घेण्यासाठी अनेक भाविक येतात. मात्र, या दिवशी एका व्यक्तीच्या भेटीमुळे काही युवकांनी वाद उकरून काढला. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
आमदार अब्दुल सत्तार यांनी महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने नागेश्वर मंदिरात जाऊन देवाचे दर्शन घेतले. सकाळीच त्यांनी हे दर्शन केले.सत्तार यांनी मंदिरात प्रवेश करून पूजा-अर्चना केली. यावेळी ते सामान्य भाविकांसारखे वागले. पण काही लोकांनी सत्तारांची ही कृती रुचली नाही. दर्शनानंतर लगेचच काही तरुणांनी सत्तार यांच्या या भेटीवर जोरदार आक्षेप घेतला. अशा व्यक्तीला मंदिरात येण्याची परवानगी देणे चुकीचे असल्याचे तरुणांनी म्हटले. त्यांनी मंदिराच्या पावित्र्यावर प्रश्न उपस्थित केले.
Sambhajinagar News | महाशिवरात्रीनिमत्त Abdul Sattar यांच्याकडुन नागेश्वर दर्शन, तरुणांकडून गोमूत्र शिंपडून मंदीर स्वच्छ.
'अब्दुल सत्तार दररोज सकाळी नाश्त्यात मांसाहारी पदार्थ खातात आणि त्याशिवाय घराबाहेर पडत नाहीत', असे युवकांनी सांगितले. त्यामुळे ते अपवित्र असून महाशिवरात्रीसारख्या पवित्र दिवशी मंदिरात येणे अयोग्य असल्याचे तरुणांनी म्हटले. हे कारण धार्मिक नियम आणि वैयक्तिक सवयींशी संबंधित आहे, ज्यामुळे काही लोकांच्या मनात पूर्वग्रह दिसून येतो. असे आरोप करून युवकांनी सत्तार यांच्या जीवनशैलीवर टीका केली.
या आक्षेपानंतर युवकांनी मंदिरात गोमूत्र फवारून ते शुद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचा विश्वास असा की, गोमूत्राने अपवित्रता दूर होते आणि मंदिर पुन्हा पवित्र होते. ही क्रिया पारंपरिक धार्मिक प्रथेनुसार केली गेली, परंतु ती वादग्रस्त ठरली. या घटनेने समाजात धार्मिक सहिष्णुतेच्या मुद्द्यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे, ज्यामुळे शांतता आणि समानतेची गरज अधोरेखित होते.