/अभिजित दिपके यांच्या आंदोलनाला यश! आई वडिलांना आनंदाश्रू अनावर, समोर आली पहिली प्रतिक्रिया

Dharmendra Pradhan Resign Abhijeet Deepke Reaction : कॉक्रोच जनता पार्टी आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला अखेर यश मिळालं असून केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला आहे. नीट युजी पेपरफुटी प्रकरणाची जबाबदारी स्वीकारून शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी कॉक्रोच जनता पार्टीने लावून धरली होती, ज्याला देशभरातील विद्यार्थ्यांनी पाठिंबा दिला होता. जो पर्यंत शिक्षण मंत्री हे राजीनामा देत नाहीत तोवर आंदोलन सुरूच राहणार असं कॉक्रोच जनता पार्टीकडून सांगण्यात आलं होतं. देशभरातून या आंदोलनाला मिळणारा मोठा पाठिंबा पाहून सरकार अखेर झुकलं आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी त्यांच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. सोशल मीडियावर पोस्ट करून त्यांनी याबाबत माहिती दिली आणि पत्र लिहिले. यानंतर मागील जवळपास दीड महिन्यांपासून सुरु असलेल्या आंदोलनाला यश मिळाल्याने कॉक्रोच जनता पार्टी ही चळवळ सुरु करणाऱ्या अभिजित दिपके यांच्या आई वडिलांना अश्रू अनावर झाले.
शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ही कॉक्रोच जनता पार्टीची प्रमुख मागणी होती. ती मागणी पूर्ण झाल्याने या चळवळीला मोठं यश आल्याचं बोललं जातं आहे. यानंतर अभिजित दिपके यांच्या आई वडिलांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. छत्रपती संभाजी नगर येथे अभिजित दिपकेचं घर असून यावेळी बोलताना त्यांच्या आईला अश्रू अनावर झाले. अभिजित दिपकेची आई म्हणाली की, 'खूप आनंद झाला. अभिजितला मारण्यात आलं, शाई फेकण्यात आली, नको नको त्या ठिकाणी त्याला झोपावं लागलं मच्छरांमध्ये वगरे... पण आज त्याचा एवढा मोठा विजय झाला. आज आमच्या डोळ्यात आनंदाश्रू आहेत. तो आजारी पडला त्याला टायफाईड झाला पण त्यातूनही तो हरला नाही आणि आज अखेर त्याचा विजय झाला. रात्रभर आम्हाला आम्हाला झोप येत नव्हती आमच्या मुलाचं काय होईल आणि काय नाही. आम्ही खुप त्रस्त होतो पण आता खूप ब्र वाटतंय आणि आनंद होतोय. अडीच महिने झाले त्याला झोप नाही काही नाही. ज्या दिवसापासून तो बोस्टनवरून आलेला आहे तास तो आंदोलनात सहभागी झाला. मात्र आज तो मोकळा झाला'.
कॉक्रोच जनता पार्टीने शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यावर आपल्या एक्स अकाउंटवरून पहिली पोस्ट करत म्हटले की, 'शांततापूर्ण मार्गांनी ध्येय साध्य करता येते. हे मी गांधीजींकडून शिकलो आहे'. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा ही या विदयार्थी आंदोलनाची प्रमुख मागणी असली तरी याशिवाय इतर तीन मागण्या अद्याप मान्य झालेल्या नाहीत. कॉक्रोच जनता पार्टीने शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्या शिवाय अजून काही मागण्या केल्या होत्या त्यापैकी एक म्हणजे आत्महत्या केलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना १ कोटी रुपये मिळावेत आणि आंदोलन करणाऱ्या कोणत्याही विद्यार्थ्यावर कारवाई केली जाऊ नये या दोन मागण्यांचा यात समावेश होता. आता या मागण्या केंद्र सरकार कधी आणि कशा पूर्ण करते हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
CJP’s Demand Rooster Has Been Updated:Cockroach is Back (Cockroachisback) July 25, 2026
1. Dharmedra Pradhan must resign -
2. Rs 1 Cr to the families of all students who died by suicide - Pending
3. No action against any of the student protesters - Pending
4. Public Apology From RAF & Delhi Police - Pending
Jantar Mantar…