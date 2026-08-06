/अभिजित दिपकेंकडून सर्वात मोठ्या मोहिमेची घोषणा, CJP भारतातील सर्व पक्ष, संघटनांना एकत्र घेणार!

देशभरात सुरू असलेल्या विविध सामाजिक आणि लोकशाही विषयांवरील चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर अभिजित दिपके यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना पुढील वाटचालीची दिशा स्पष्ट केली. सरकारवर टीका करताना त्यांनी शिक्षण, बेरोजगारी, न्यायव्यवस्था, माध्यमांची भूमिका आणि लोकशाही मूल्ये यासारख्या अनेक मुद्द्यांवर भूमिका मांडली. सप्टेंबर महिन्यात देशव्यापी जनसंवाद अभियान सुरू करण्याची घोषणाही त्यांनी केली.
अभिजित दिपके यांनी आपल्या आंदोलनाचा उल्लेख करताना, "आम्ही सरकारला झुकवले आणि राजीनामा घेऊन दाखवला. हा केवळ आमचा विजय नसून, नव्या पिढीचा म्हणजेच 'जनरेशन झेड'चा विजय आहे," असे म्हटले. या आंदोलनामुळे नागरिकांच्या मनातील भीती कमी झाली असून, लोक आता आपल्या हक्कांसाठी अधिक ठामपणे आवाज उठवू लागल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यांच्या मते, लोकशाहीत नागरिकांचा सक्रिय सहभाग हा कोणत्याही परिवर्तनाचा पाया असतो.
स्वतःच्या विचारसरणीबाबत बोलताना दिपके म्हणाले की, अनेक जण आम्ही नेमके कोण आहोत, असा प्रश्न विचारतात. त्यावर उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, आम्ही कोणत्याही एका राजकीय विचारसरणीपुरते मर्यादित नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी मांडलेल्या लोकशाही, संविधान आणि सामाजिक न्यायाच्या मूल्यांवर विश्वास ठेवून काम करणारे आम्ही नागरिक आहोत. लोकशाही व्यवस्थेवर आमचा पूर्ण विश्वास असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पुढील टप्प्यात सप्टेंबर महिन्यापासून 'क्या बोलती पब्लिक' या नावाने देशव्यापी संवाद मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. या मोहिमेद्वारे विविध राज्यांमध्ये जाऊन नागरिकांशी थेट संवाद साधला जाईल. विशेषतः युवक, विद्यार्थी, पालक आणि सामान्य नागरिकांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यांचे प्रश्न राष्ट्रीय स्तरावर मांडण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
शिक्षण क्षेत्रातील वाढत्या खर्चावर दिपके यांनी चिंता व्यक्त केली. देशात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच NEET परीक्षेशी संबंधित वाद, शैक्षणिक संस्थांवरील परिणाम आणि प्रवेश प्रक्रियेतील अडचणी यामुळे विद्यार्थी व पालकांचा विश्वास डळमळीत होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शैक्षणिक सुधारणांना प्राधान्य देत परवडणाऱ्या आणि पारदर्शक शिक्षण व्यवस्थेसाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दिपके यांनी न्यायव्यवस्थेबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये निर्णय लवकर होतात, मात्र सामान्य नागरिकांना न्यायासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागते, असा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी होत असल्याचे ते म्हणाले. याशिवाय माध्यमांवर टीका करताना त्यांनी सांगितले की, अनेक नागरिकांचा राग माध्यमांवर आहे, कारण सत्तेला कठोर प्रश्न विचारण्याऐवजी तिची स्तुती करण्यात काही माध्यमे व्यस्त असल्याची भावना लोकांमध्ये निर्माण झाली आहे. माध्यमांनी अधिक जबाबदारीने काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
देशातील वाढती बेरोजगारी हा आपल्या अभियानाचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असेल, असे दिपके यांनी स्पष्ट केले. रोजगारनिर्मिती, कौशल्य विकास आणि युवकांसाठी संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच देशाचे भले एखादी व्यक्ती किंवा एकच संस्था करू शकते, ही संकल्पना चुकीची असल्याचे मत व्यक्त करत त्यांनी लोकसहभाग, मजबूत संस्था आणि लोकशाही प्रक्रियेतूनच देशाचा विकास शक्य असल्याचे सांगितले.