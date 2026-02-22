अमरावतीत भीषण अपघात; बोलेरो पीक अप 50 फूट दरीत कोसळली; 4 जागीच ठार

Amravati accident : अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाटात मजुरांच्या वाहनाला भीषण अपघात झाला आहे. राणी गाव घाटात मजूरांना घेऊन जाणारे पिकअप वाहन 50 फूट दरीत कोसळले आहे. अपघातात चार मजुरांचा जागीच मृत्यू झाला आहे तर, सात ते आठ मजूर मजूर गंभीर जखमी झाले आहेत. स्थानिकांच्या मदतीने घटनास्थळी तातडीने मदत कार्य राबवण्या आले.
मजूर धारणी तालुक्यातील बेलतलाई वरून कंजूली या आपल्या गावी जात होते. पिकअप वाहनात 20 पेक्षा अधिक मजूर असल्याची माहिती समोर आली आहे. मी उपजिल्हा रुग्णालयात पोहोचलो असून 10 जखमी रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. त्यातील 4 रुग्ण हे पुढील उपचारासाठी तातडीने दुसऱ्या रुग्णालयात पाठवण्यात आले. जिल्हा माहिती कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातून ही माहिती देण्यात आली.
वर्धा जिल्ह्यात नागपूर–अमरावती हायवेवर इंदरमारी दरगा परिसरात एक धक्कादायक दृश्य पाहायला मिळालं. दर्ग्यासमोरील चबुत-यावर चक्क अस्वल दिसल्यानं प्रवासी आणि स्थानिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झालं आहे. अस्वलाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झालाय. हा महामार्ग जंगलालगत असल्यामुळे जंगली प्राणी वारंवार रस्त्याच्या कडेला या परिसरात येत असल्याच्या घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत. या भागात अनेक मंदिरं आणि धार्मिक स्थळे असल्याने भाविकांची इथे सतत वर्दळ असते. अशा परिस्थितीत वन्य प्राण्यांचा मुक्त संचार नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरत आहे. प्रशासन आणि वन विभागानं तातडीनं उपाययोजना करून या भागात गस्त वाढवावी, अशी मागणी स्थानिकांकडून केली जात आहे. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.